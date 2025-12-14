東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

梁敏巧

人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功，過程中二人睇得出互有好感，結果可謂毫無懸念。但係奇就奇在Maggie同Matt即使配對成功，甚至以情侶檔接job，但二人都未有公開現時關係狀況，有報導指佢地仲係了解中。

劉啟進post梁敏巧童年「合照」

不過日前一集《東張西望》，當日主播Patrick Sir林溥來同梁敏巧互動時，喺提及聖誕大餐之際，Patrick Sir突然問Maggie「咁你平時拍開拖……」。結果Patrick Sir即時知自己講錯嘢，梁敏巧轉個頭先知被「擺上枱」，當堂笑到肚痛，更加笑住話Patrick Sir「你真係好曳呀」。最終2個人笑咗一陣先可以繼續做節目。梁敏巧事後更喺社交平台分享該片段。到底Patrick Sir係咪「神助攻」幫手公開戀情，定純粹講錯嘢？

