東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議

《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。

周一晚《東張西望》報導指收到觀眾報料，聲稱有批長者將食品一箱箱咁從內地口岸運返港，但由於包裝唔妥善，令人擔心食物安全。報導中旁白直指「有本港大型連鎖壽司店，疑似偷連刺身過關」，運載食物嘅箱寫有食物種類同送貨地址，令外界估計連鎖壽司店係咪用衛生狀況惡劣嘅「走私魚生」。壽司郎母公司Food & Life喺《東張》播出後發聲明，揚言將訴諸法律行動，更批評《東張》報道「內容不盡不實」、「僅憑單方面資訊，在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，直接誤導公眾及嚴重影響本公司聲譽，更引起廣大市民不必要的疑慮，香港壽司郎對有關媒體的虛假報導表示強烈抗議並將採取法律行動」。壽司郎又懷疑有人喺未經同意下，拎咗佢地廢棄嘅發泡膠箱使用。

喺尋晚一集《東張西望》，報導澄清連鎖壽司店由正常渠道空運來貨，又向多間分店了解食物連送過程，並指未見有水貨客將刺身送到連鎖壽司店。由於報導發展180度反轉，唔少網民都批評TVB，認為前一日先至聲稱「有本港大型連鎖壽司店，疑似偷連刺身過關」，第二日就澄清唔關事，似有借人過橋之嫌。

