東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨

TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便，經歌迷會朋友介紹光顧一間理療中心，但情況日漸轉差，其左腳腳掌嚴重潰爛，就算圖片已經打格處理，仍隱約可見傷口發黑深可見骨。該女子臉容浮腫，含淚控訴：「坐喺張床度喊囉，嗰張係手術後嘅相。」片中女子的樣子與八両金的前妻「八両菜」何顓彤極為相似，其眼鏡亦與八両菜今年7月接受傳媒訪問時配戴的眼鏡相同。

《東張西望》的預告片的旁白描述，女事主想向理療中心追究責任，才發現中心內自稱醫師的人，在中醫名錄查無此人，懷疑有人冒充有中醫資格，而更多詳細內容將於節目內播出。

八両菜7月時曾向傳媒大爆前夫八両金多年惡行，更指對方患癌兼復合，又指八両金患癌是報應。惟八両金其後解釋2023年前妻因經濟有困難，所以讓對方暫住在自己的家中，強調純粹是朋友式幫忙，而且絕對沒有同床，談不上復合。八両金更澄清自己沒有癌症，對於前妻指他身患惡病，他大罵對方胡亂咒人是「唔正常，發神經」、「周圍咒人，係犯口孽有報應㗎」。而八両金其後與兒子「八両仔」齊齊現身拍片，證明自己仍然健在，而且思路清晰十分生猛。