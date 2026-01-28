東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。
徐生和徐太上年斥資40多萬購買黃大仙屋邨一個200平方呎租置單位，仲花費10多萬元裝修。去到上年8月收樓時，見到一名鄰居婆婆喺自己門口嘅鐵閘掛上食物。雖然婆婆一番好意，但徐生徐太禮貌地表明拒收，直至徐太出殺手鐧，將食物丟掉後，令送飯婆婆冇得取回唔要嘅食物，自此佢嘅態度再次惡化，而行為亦變得失常，包括門外謾罵及踢鐵閘等等，滋擾長達120日。
徐生和徐太表示多次向管理處和房署反映，不過由於單位屬於自置物業，而送飯婆婆嘅單位就屬於公屋租戶，屬於兩個唔同嘅管理範疇，所以一直無法處理。所以二人決定報警，不過警方表示婆婆情緒唔穩定，提醒徐生徐太小心，而鐵閘損壞情況唔嚴重，未去到刑毀程度，只可以口頭警告佢。
《東張》攝製隊及主持人林映輝（輝仔）前往「送飯婆婆」單位了解事件，點知婆婆一見到拍攝團隊就揮動長短傘，並持傘衝向喺後樓梯嘅徐生。之後，輝仔向佢作出詢問，答非所問後，一度衝動打跌輝仔手上嘅錄音器材。
喺婆婆態度軟化，輝仔入屋嘗試同婆婆溝通，及發現單位嘅廚房煮咗唔少食物，不過婆婆不停㩒電話，並語無倫次，並突然話自己「我傻的，喺青山出嚟…」。之後，婆婆突然情緒失控，衝出門口及行去隔離鄰居屋企門口，猛踢鄰居鐵閘。其後佢突然行上一層，一度強行拉開徐生徐太嘅鐵閘，嚇到屋內嘅徐太尖叫，好彩攝製隊及時將鐵閘關閉。送飯婆婆折返屋企，拎出鐵鎚再去徐生徐太屋企門口，瘋狂揮錘打鐵閘及木門，情況非常混亂。
節目出街後，唔少網民除咗留言叫輝仔及攝製隊小心之外，仲紛紛留言大讚輝仔專業，例如「攝影師好快手幫手拉埋鐵閘👍🏻不過大家真係要注意安全，唔好搵命博」、「輝仔同攝製隊好野，讚!」、「要讚攝影哥哥，眼明手快，唔係就麻煩啦」、「辛苦曬東張團隊，因為入面單位分分鐘會好危險」、「輝仔都做得好,好冷靜」、「好彩鎚仔唔係對付輝仔，我覺得東張從來不考慮前線採訪女仔安全，唔好博收線（視）害死同事」、「真係好佩服輝仔！」、「輝姐好勁！好勇敢！欣賞你！佩服你！加油努力！注意自身安全！」、「俾主持人一個讃👍🏻都要留意個人安全」、「女記者真勇敢👍🏻 攝影隊手快 不然真的可以報警了…」、「輝仔真係好勁，對住啲語無倫次嘅人仲可以咁冷靜慢慢問佢問題，真係俾個like佢👍🏼」、「嘩，輝仔好堅！佢先應該拎最佳主持！好專業！」、「主持人好大膽，咁近婆婆都唔驚！」、「一定要讚輝仔 好大膽 😅 係我我應該唔敢入去佢屋採訪佢」及「輝仔好勇👍👍👍」等等。
