東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

曾展望曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》透露自己係一名獲七品道士認證嘅真道士，表示20歲時曾前往內地一周，每日早上6點至晚上9點都要聽大師講經，如果期間瞌眼瞓就會被敲醒及罰跪香，考試過程亦非常嚴格。日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。

《東張西望》播出一名17歲女生沉迷「學道」嘅情況。觀眾陳先生和陳太向東張主持廖倬竩講述事件，指正就讀中學嘅女兒對鬼怪充滿好奇心，亦對道教好有興趣，但陳生和陳太察覺女兒清晨六點多就起床，蒙頭躲喺被窩刷手機，而且不停搜尋鬼神相關影片，覺得只要學會靈力，就可以成為一個幫助人嘅道士。

陳生和陳太表示女兒沉迷一個YouTube頻道，該頻道自稱能排憂解難，內容圍繞道教儀式和符咒，更讓人震驚嘅係，陳生檢查女兒手機時，發現女兒與一名自稱「師父」嘅男子喺微信互動，對方要求女兒「當我是爸爸呀」，以「小棉襖」暱稱女兒，甚至直言「可以叫乾爹了」，其對話充滿不尋常嘅親密感，而且對方甚至向女兒打聽一些私人資料，例如父母收入、生肖及出生年月日等，更叫女兒前往台灣。陳生和陳太擔心女兒會被誘導脫離家庭，甚至捲入KK園嘅危險，於是即時報警，但因女兒未有受傷害，警方未能即時執法，陳太之後就同女兒一齊睇直播，同時拆穿直播主嘅真面目，女兒終於醒悟對方真係呃佢。

《東張西望》搵來道士曾展望提供意見，曾展望表示，頻道內容多為道教常見符號和經文，本身無大礙，但將符咒快速旋轉嘅呈現方式頗為怪異，似係刻意製造神秘感。更嚴重嘅係，一個成年人對17歲少女表示「當我是爸爸吧」，絕非正常師徒關係。曾展望強調，無論是否道士，呢種行為都極其可疑，可能利用青少年對靈異嘅好奇，製造恐懼操控人心，續勸告，若真係想學習道教，應選擇正規機構，如寺廟或認證學校，避免落入神棍騙局。

《東張西望》截圖

