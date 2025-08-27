居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等，苦主們紛紛表示該騙徒起初態度誠懇，聲稱有十多年裝修經驗，承諾工程「一定做到好為止」，但收款後即開始拖延工程，並以家人有急事、兒子動手術以及被電傷等藉口頻頻借錢，令苦主譚太先後被騙101次：「我過數畀佢101次，我都覺得自己蠢到死。」亦有苦主涉及裝冷氣及廚廁防漏工程均未完成，對方拒絕退款。即使其中一位苦主已簽下合同，但仍是未有妥善完成工程；網上一查先至發現原來郭師傅過往曾被多次投訴。
《東張西望》主持黃耀英和節目組日前假扮客戶約見郭師傅，成功於7月23日約見，但當主持黃耀英上前打招呼時，郭師傅即時逃跑並衝紅燈，黃耀英、節目組和兩名苦主於轉綠燈後展開街頭追逐，期間曾經被追到，不過郭師傅仍然成功設法逃走。主持黃耀英被網民激讚勇武：「辛苦晒東張主持」、「東張黃主持：追住佢…go go go」、「東張好波，抵讚」、「主持好有趣」、「我真係越嚟越鍾意呢個主持」、「要加人工俾一班主持」、「成個賽馬直擊咁係咪想笑死我？」等等。
黃耀英於2012年入讀TVB第26期藝員訓練班，並認識到「東張女神」李旻芳，拍拖6年後結婚。黃耀英都係《東張西望》老臣子之一，曾力勸網民睇到騙案報導時需保持同理心，坦言騙徒手法層出不窮，唔好抱着食花生心態：「我想講呢..千萬不要這麼清高，因為你和我都隨時可能被騙。只要騙徒捉到你的心理、找到你的弱點，當人失去理智什麼都會做得出！」
