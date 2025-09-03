「東方電影」清盤呈請 債權人獲准撤回申請

【on.cc東網專訊】由電影人黃百鳴(原名黃栢鳴)創立，曾出品「家有囍事」、「導火綫」及「葉問」等電影的東方電影出品有限公司，早前被一名債權人入稟高院作清盤呈請，案件今(3日)於高院聆案官何展鵬席前提訊。呈請人透過法律代表申請撤回呈請，電影公司一方則不作訟費申請，何官最終批准撤回呈請。

清盤呈請人為羅琦(Law Kee Alice)，答辯公司為東方電影出品有限公司。東方電影的前身為東方娛樂控股有限公司，主要業務是製作及發行香港及華語電影、電視劇、電影膠卷沖印、剪輯及字幕等後期製作。據其網頁顯示，該公司在1991年成立，曾製作過百部電影，包括賀歲片「家有囍事」、「半生緣」，其後亦曾製作「龍虎門」、「導火綫」及「葉問」等，不過該公司自2012年後已沒有發行任何作品。

黃百鳴名下的東方影業出品有限公司早前亦曾發聲明指，「東方電影」早於2009年已被黃百鳴出讓並退出管理，該公司現與黃及「東方影業」並無任何關係。

案件編號：HCCW 387/2025

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】