專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
東日本大震災的遲來浪花！山根捺星家屬淚崩的駭人重逢內幕
東日本大震災的無聲遺憾
哎喲，2011年3月11日那場9.0級地震加海嘯，東北像被大浪吞沒，1萬5900人永遠離開，至今2025年3月，2520人還在海裡找不著。
岩手縣山田町6歲女孩山根捺星，就是其中之一。那天她在家玩，浪頭一來，全家失聯，爸爸媽媽後來找到，但捺星像蒸發了。
NHK報導，家屬當年貼海報、請靈媒，卻只剩空蕩蕩的回音。14年過去，這女孩的故事像凍結的浪花，讓人每次聽都心酸。
海邊垃圾中的意外發現
2023年2月，宮城縣南三陸町氣仙沼的海邊步道，一位建設工人在清垃圾時，翻出塊下顎骨，裡頭幾顆小牙齒。 警方一查，送去DNA和牙齒鑑定，拖了兩年，終於2025年3月11日確認：是捺星！
Asahi新聞指出，這骨頭保存好，牙齒年齡吻合6歲女孩。工人大叔後來說：「本來以為是動物骨，沒想到是寶貝。」這發現，從垃圾堆到家屬懷抱，也太像奇蹟劇情。
家屬的淚崩重逢
家屬收到通知時，已經放棄希望，媽媽山根惠子哽咽：「以為永遠找不到，現在終於能合葬。」 爸爸山根浩一感謝警方和發現者，「14年了，這是上天給的禮物。」
Yomiuri報導，他們在山田町辦簡單告別式，捺星的照片旁放朵小花。震災後，家屬搬到仙台，過著平淡日子，這消息像遲來的浪花，沖刷舊傷卻帶點溫暖。
震災失蹤者的持續呼聲
東日本大震災，53具遺體還無法確認，失蹤者家屬組會「3.11聯絡會」每年3月11日集會，喊「別忘記」。 捺星案讓他們重燃希望，會長說：「每找到一人，都是對所有家屬的鼓勵。」
Mainichi報導，政府推DNA數據庫，加速鑑定，但海嘯浪大，遺骨散落，進度慢。這呼聲，從呼救到堅持，也太動人。
Japhub小編有話說
捺星14年後回家，從海嘯黑洞到家屬淚崩，這故事像遲來的浪花，溫暖卻心酸！😢 小編佩服家屬的堅持，你呢？3.11教訓有沒有讓你反思？
快留言你的看法，或者分享震災故事。誰說奇蹟遲到？這份重逢，才是真力量！
