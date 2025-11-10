東正教前高層拒為侵烏戰爭背書遭流放 再被指控為俄羅斯間諜 前助手爆料性醜聞︱Yahoo

伊拉里雍(Photo by Vasily MAXIMOV / AFP)

【Yahoo新聞報道】俄羅斯東正教前外事部長伊拉里雍（Metropolitan Hilarion）因拒絕為俄軍入侵烏克蘭背書而被流放至匈牙利，近日再遭前助手指控涉性醜聞及為俄羅斯情報機構工作。他公開否認所有指控，強調從未為任何情報部門服務，並批評相關影片及錄音遭人竄改。

綜合《BBC》報道，伊拉里雍在俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久被貶至匈牙利，外界普遍認為，他因未公開支持或反對戰爭而失勢。相反，俄羅斯教宗基里爾（Patriarch Kirill）明確支持總統普京及其戰爭立場，稱入侵為「聖戰」。

對伊拉里雍的指控始於 2024 年 6 月，來自 23 歲日本公民 George Suzuki，他在布達佩斯擔任伊拉里雍助手後，指控對方涉及性行為及替俄羅斯聯邦安全局（FSB）工作。他其後在 YouTube 上發布多段影片及錄音，聲稱為證據。伊拉里雍則指部分內容遭竄改，並表示將在法庭上逐一反駁。

前助手網上發布多段指控影片

伊拉里雍承認與助手相處上有錯誤，但堅決否認性騷擾與間諜行為。他回憶指，George 於 2023 年 8 月返回日本探望家人，三星期後回到布達佩斯時，態度明顯冷淡且疏離，懷疑對方曾到訪莫斯科。不久之後，George 的祖母 Veronica Suzuki 亦前往布達佩斯，並在多間高級酒店長住，開支均由伊拉里雍負責。

今年初，George 突然返回日本，聲稱身體不適並有家庭問題。伊拉里雍表示曾提出每月匯款 2,000 歐元，但隨後收到 Veronica 要求支付 384,000 歐元作為「銷毀證據」的條件。伊拉里雍遂向匈牙利警方報案，指控對方勒索。其後發現三隻名錶及約 90,000 歐元現金失竊，警方根據指紋及閉路電視片段，對 George 發出國際通緝令。

部分被盜物品其後歸還，但 George 拒絕伊拉里雍提出的調解方案。自 6 月起，他在網上發布多段指控影片，包括伊拉里雍在床邊、射擊場及語音威脅片段。伊拉里雍表示，律師建議他在法院審核前不再公開評論任何影片或錄音。

伊拉里雍曾任教會外事部長 13 年，促成 2016 年教宗方濟各與基里爾於古巴歷史性會晤 Vatican Media/Handout via REUTERS

曾促成方濟各與俄羅斯教宗歷史性會晤

伊拉里雍曾任教會外事部長 13 年，促成 2016 年教宗方濟各與基里爾於古巴歷史性會晤。去年，他被俄羅斯聖主教會議調查後，轉任捷克卡羅維發利教區主教。然而，捷克政府近日表示正考慮對他實施制裁，或令他被迫返回俄羅斯。

伊拉里雍表示理解捷克政府有權決定是否接納他，但希望能先與當局對話。他重申「任何戰爭都是悲劇，教會永遠與受苦者同在」。