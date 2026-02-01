東江水供港60周年 甯漢豪︰反映國家關愛與支持

「東江水供港60周年同樂日」昨舉行，現場設有多項與東江水主題相關的攤位遊戲、展覽、紀念活動回顧專區。

東江水供港已60年，水務署昨舉行同樂日，藉此及後續活動推廣節水文化，提升公眾珍惜用水意識。發展局長甯漢豪表示，東江水輸港以來從未中斷，包括2021年遭遇「60年一遇」旱情；形容「紀念東江水供港60周年，不單是紀念一段刻骨銘心的歷史，亦要求我們譜寫一部延綿不絕、生生不息的長篇小說……」政府會透過教育宣傳「飲水思源」的愛國信息，讓市民及學生感念國家對香港的關愛。

「東江水供港60周年同樂日」昨日於將軍澳海水化淡廠舉行，吸引逾2,000人參與。活動原定去年12月舉辦，其後順延至昨日。發展局長甯漢豪在活動致辭時表示，東江水自1965年輸港以來從未中斷，佔香港食水用量約七至八成，是香港民生與經濟發展的重要支柱，充分反映國家對香港的長遠關愛與支持。

甯漢豪提到，為確保輸港水質，內地多年來限制東江流域沿線開發，拒絕數百個涉及逾600億元的項目，凸顯「血濃於水」的深厚情誼。即使東江流域在2021年遭遇「60年一遇」旱情，香港供水亦未受影響。

她強調，紀念東江水供港「不單是紀念一段刻骨銘心的歷史，亦要求我們譜寫一部延綿不絕、生生不息的長篇小說」，政府會繼續透過公眾和校園教育宣傳「飲水思源」的愛國信息，並融入中小學常規教育課程及恆常舉辦的活動，讓市民及學生感念國家對香港的關愛。

水務署長黃恩諾致辭時則說，香港今年首次成為國家水利部「節水中國行」的活動分會場之一，水務署將藉同樂日及後續活動推廣節水文化，提升公眾意識。

