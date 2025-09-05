東海@SJ台北做gym 遭健身教練偷拍嘲笑捱轟

【on.cc東網專訊】韓團Super Junior（SJ）將於今日一連兩晚假亞博Arean展開兩場香港演唱會，成員東海訪港前便飛到台灣，連續兩日在社交網分享他的健身照，期間卻遭當地知名健身教練偷拍，對方更在限時動態發文嘲笑：「東海是誰？我只認識法海」、「他又來練了，如果是馬東石來，我會比較興奮！為什麼不是光頭？」遭大批SJ粉絲圍插，狠批該名教練太沒水準，又紛紛留言問：「教練可以隨便偷拍嗎？」、「不管是不是藝人，去健身還要被人發文調侃，感覺超級不專業」並標註該健身房，要求回應事件。雖然該名教練火速道歉，但健身房負責人回應指已將他進行懲處，同時將加強內部教育。

但網民不賣帳，陸續爆出該健身房有工作人員經常偷拍會員運動的照片，甚至在官方帳號發文時，還曾盜用他人照片，即使被網民揭發後也沒有道歉，引起不少民眾致電該健身房，要求解除會員及退費。

