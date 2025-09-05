玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
東海@SJ台北做gym 遭健身教練偷拍嘲笑捱轟
【on.cc東網專訊】韓團Super Junior（SJ）將於今日一連兩晚假亞博Arean展開兩場香港演唱會，成員東海訪港前便飛到台灣，連續兩日在社交網分享他的健身照，期間卻遭當地知名健身教練偷拍，對方更在限時動態發文嘲笑：「東海是誰？我只認識法海」、「他又來練了，如果是馬東石來，我會比較興奮！為什麼不是光頭？」遭大批SJ粉絲圍插，狠批該名教練太沒水準，又紛紛留言問：「教練可以隨便偷拍嗎？」、「不管是不是藝人，去健身還要被人發文調侃，感覺超級不專業」並標註該健身房，要求回應事件。雖然該名教練火速道歉，但健身房負責人回應指已將他進行懲處，同時將加強內部教育。
其他人也在看
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 3 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 6 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 54 分鐘前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？
超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾28Hse.com ・ 23 小時前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 21 小時前
台北機票優惠｜快閃台北只要$99！搭中華航空一口價連稅包23KG行李，分分鐘食到CHIIKAWA餐點
旅遊不需要大費周章計劃，只要一個周末就可以起行！多年來都是港人快閃首選地的台北，將於在9月9日有激抵價來回機票優惠，只要$99就搭到中華航空到桃園機場，價錢已連稅、包23KG寄艙行李，十分抵玩～即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
樂悠節2025｜八達通「828樂悠節」加碼至1656萬元 每張卡最高回贈XXX元(附領取方法)
由八達通主辦的第二屆「828 樂悠節」，自上周四(8月28日)推出以來，短短5日內，至今已有逾130萬銀髮族群使用樂悠咭於零售商戶消費，帶動總零售消費額超過3億元。有見及此，八達通決定「加碼」，即日起追加一倍、即828萬元現金回贈，使活動總回贈金額達1,656萬元。am730 ・ 22 小時前
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
數據誇大、禁止跌市 「法西斯經濟奇蹟」背後的強國假象
法西斯經濟表面繁榮，實則數據粉飾與行政干預：失業率靠排除統計下降、軍工凌駕民生、工會遭取締、股市被凍結。歷史揭示強國假象背後的危機。Yahoo財經 ・ 1 天前