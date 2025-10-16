東涌兩貨車迎頭相撞兩司機被困 共5人送院救治

美麗華酒店Yamm的超精彩優惠千萬別錯過，又是一場手快有手慢無的1折兼買一送一優惠！自助午餐享受多種主題美食，韓臺風味盛宴、港式味力、星馬尋味、喜越之泰4大主題任你選擇；更有秋日限定的栗香朱古力週末下午茶自助餐，優惠後人均$70起，即可嘗栗子蒙布朗、咖啡忌廉榛果果仁糖朱古力撻、Nutella脆皮布里歐等，甜品控又怎可錯過？自助晚餐載譽歸來的Yamm海洋鮮貝主題，任食各類海鮮，定能大飽口福，10月15日12:00在KKday準時開搶！

