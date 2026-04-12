東涌一輛城巴疑失控剷上行人路。(網民Catry Chau@FB群組「東涌逸東邨谷」)

東涌發生致命交通意外。一輛無載客城巴，周六晚約10時55分沿松仁路東行期間，在近松慧街路口前懷疑失控自炒，剷上行人路和花槽並撞毀一個巴士站。涉事42歲王姓車長意外後一度被困巴士，救援人員到場將他救出並送往北大嶼山醫院搶救，惜延至今日凌晨零時6分證實死亡。

警方指，車長據報突然暈倒，他沒有表面傷痕，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。現場所見，涉事城巴撞毀約4米長的鐵欄，車頭嚴重損毀、擋風玻璃碎裂，部分碎片更飛至旁邊的行人天橋，幸未有擊中途人。

城巴：負責調度非營運巴士

城巴發言人回覆《am730》查詢稱，涉事車長加入城巴近3年，事發前一日為休息日，周六晚上開始執行職務，協助駕駛非營運巴士進行車廠之間調度，事件中沒有其他受傷報告，公司正全力配合警方調查事故經過及成因。城巴對於有車長工作期間不幸離世深感哀痛，向其家屬致以最深切慰問，並會持續向家屬提供適切協助。 原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024443/東涌城巴剷行人路車長送院不治-據報突然暈倒肇禍?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral