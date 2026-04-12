東涌城巴剷行人路車長送院不治 據報突然暈倒肇禍
東涌發生致命交通意外。一輛無載客城巴，周六晚約10時55分沿松仁路東行期間，在近松慧街路口前懷疑失控自炒，剷上行人路和花槽並撞毀一個巴士站。涉事42歲王姓車長意外後一度被困巴士，救援人員到場將他救出並送往北大嶼山醫院搶救，惜延至今日凌晨零時6分證實死亡。
警方指，車長據報突然暈倒，他沒有表面傷痕，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。現場所見，涉事城巴撞毀約4米長的鐵欄，車頭嚴重損毀、擋風玻璃碎裂，部分碎片更飛至旁邊的行人天橋，幸未有擊中途人。
城巴：負責調度非營運巴士
城巴發言人回覆《am730》查詢稱，涉事車長加入城巴近3年，事發前一日為休息日，周六晚上開始執行職務，協助駕駛非營運巴士進行車廠之間調度，事件中沒有其他受傷報告，公司正全力配合警方調查事故經過及成因。城巴對於有車長工作期間不幸離世深感哀痛，向其家屬致以最深切慰問，並會持續向家屬提供適切協助。 原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024443/東涌城巴剷行人路車長送院不治-據報突然暈倒肇禍?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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珍惜生命｜16歲少女柴灣行人天橋墮下 當場證實不治
柴灣有人從高處墮下。警方今日清晨5時31分接獲途人報案指，發現一名少女倒臥在柴灣道迴旋處花園，懷疑她從高處墮下。死因有待驗屍確定救援人員到場後，該名16歲少女當場被證實死亡，警方初步調查相信她從附近一條行人天橋墮下，在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。行人天橋事後遺下一對粉紅色拖鞋，據悉少女生前受學業和情緒困擾。
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OpenAI執行長豪宅遭丟汽油彈 20歲犯嫌落網
（法新社舊金山10日電） 熱門聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI表示，執行長阿特曼（Sam Altman）位於舊金山的豪宅今天遭人丟擲汽油彈，警方同時宣布逮捕一名犯嫌。犯嫌已經遭逮捕，我們正在協助執法單位調查。」
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天眼直擊：長沙灣紙紮舖遇竊 女賊6小時偷走10多個衣包
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