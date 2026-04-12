東涌城巴剷行人路 職員為暈厥車長施心外壓 惜送院不治

東涌發生致命車禍。昨日(11日)晚上10時54分，一輛無載客雙層城巴在松仁路裕泰苑對開巴士站，突然失控剷上行人路，撞毀巴士站上蓋後，再剷入花槽後衝向行人天橋底部石牆後停下，姓王(42歲)車長暈厥被困車內。

救援人員接報趕至把已陷入昏迷的車長救出，送往北大嶼山醫院救治，惜抵院後搶救，於今日(12日)凌晨零時06分證實不治。涉事城巴車頭嚴重損毀、擋風玻璃碎裂、巴士站上蓋有鐵片插入車頭路線顯示屏、有部分組件飛入行人天橋。警員正調查車禍起因。消息指，涉事城巴正駛回附近車廠途中肇禍。

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東網讀者提供一條影片可見，意外後，附近城巴車廠數名職員聽聞一聲巨響，遂出外查看，發現公司巴士發生意外，隨即趕抵現場，其中一名職員見肇事車長已陷入昏迷，遂登車施救，並用雙手為其進行「心外壓」，其後消防員亦接報到場展開救援，其中一名消防員爬上司機位車窗外拍打車長，看其有否反應，其後有同袍高呼由後門上車，數名消防員聽到指示後迅即跑往車尾位置，片段亦至此完結。

城巴發言人表示，昨晚(11日)約11時，城巴一輛非營運中的巴士於東涌松仁路涉及一宗交通事故。車長被即時送往醫院救治，於周日(12日)凌晨離世。城巴每名同事都是團隊的重要成員，公司對於有車長在工作期間不幸離世深感哀痛，向其家屬致以最深切慰問，並會持續向家屬提供適切協助。涉事車長加入城巴團隊近3年，事故發生前1日為休息日，於周六晚上開始執行職務，協助駕駛非營運巴士進行車廠之間調度。

城巴失控剷上行人路。(文健雄攝)

城巴險撞向行人天橋。(文健雄攝)

有鐵片插入車頭路線顯示屏。(文健雄攝)