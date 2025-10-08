東涌東站承建商用未審批物料 港鐵曾發不合格通知

東涌東站月台工程被揭使用未審批物料。(資料圖片)

港鐵東涌東站工程繼早前被揭發懷疑使用冒牌磚，最新再被指使用未經港鐵審批的螺絲及螺栓。港鐵回覆查詢時確認事件，表示曾就事件向負責的承建商發出「不合格通知書」，其後對方跟進和完成測試，已確認相關物料符合合約和法例要求。

在現有東涌綫加建的東涌東站，今年8月被揭發懷疑有分判商使用內地冒牌磚，最新被指「東涌東站建造工程及軌道改道的相關備置工程」合約的承建商在安裝月台層牆身防火板時，使用不知名品牌的「自攻螺絲」，鋼橋安裝亦涉及超過一成未經審批的「抗剪螺栓」，兩個位置使用的物料均未有按程序交由港鐵審批。

據報事件不影響工程進度

港鐵回應稱，早前已就相關物料在使用前未有按既定程序提交予港鐵審批，向承建商發出「不合格通知書」，承建商已提交相關物料資料予港鐵審批，以及抽取相關物料樣本測試，確認符合合約及法例訂明要求。港鐵指，涉事兩個位置的工序仍未到交付階段，港鐵會在工程流程繼續監察和跟進，確保各項流程嚴格依循既定流程進行。據報，港鐵並無在合約就螺絲及螺栓指明品牌或製造商，但使用前須經港鐵審批，事件不涉拆卸任何部件、不影響工程進度。

東涌東站工程今年8月被揭懷疑有分判商使用內地的冒牌磚YiTong，取代德國集團生產的YTong磚材，港鐵當時指有關磚材用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆，負責招標聘用分判商採購磚材的總承建商已確認不會使用，其後亦有就事件報警。

