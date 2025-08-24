東涌東站設備房疑用非合約指定內地磚 港鐵：要求總承建商交報告

有報道指，正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚。 港鐵回覆查詢時表示，早前接獲投訴信件，關注有關合約中使用的一些物料，港鐵在收到信件後已展開跟進工作，向總承建商查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面報告，港鐵將會對報告進行獨立檢查及核實。 港鐵又說根據了解，相關物料為用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆磚材，由總承辦商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在今次工程中使用，以回應有關的關注。港鐵會和總承辦商繼續跟進，並責成和督導其按合約，按時、按質、按量完成工程。