Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
東涌東站防火板等使用未審批螺絲螺栓 港鐵向承建商發「不合格通知書」｜Yahoo
有關工程的總承建商為「保華— 中鐵建」聯營。
【Yahoo 新聞報道】繼8月被揭發使用冒牌磚後，正在興建的港鐵東涌綫延線東涌東站，再被發現月台層牆身防火板、鋼橋等範圍使用未經審批的螺絲及螺栓。港鐵回覆查詢指，已向承建商發出「不合格通知書」，承建商已抽取相關物料樣本測試，並確認符合合約及法例訂明的要求。
港鐵「東涌東站建造工程及軌道改道的相關備置工程合約」(1202合約)中，承建商安裝月台層牆身的防火板時，使用未經審批的螺絲，亦未有機制於現場接收與檢驗；在同一合約的鋼橋安裝過程中，使用部分未經審批的螺栓。翻查資料，工程的總承建商為「保華— 中鐵建」聯營。
港鐵：抽查確認物料符要求
港鐵回覆時指，就東涌東站（1202合約）兩個位置的工序，港鐵已就相關物料被使用前未有按既定程序提交予港鐵審批，發出「不合格通知書」。
港鐵指，承建商已作出跟進，包括提交相關物料的資料予港鐵審批，及於工地抽取相關物料的樣本進行測試，有關測試已經完成，並確認符合合約及法例訂明要求。
目前，上述兩個位置的工序仍未到交付階段，港鐵表示，會在工程流程中，繼續嚴正監察，並跟進確保各項流程依循既定的流程進行。
港鐵未有回應有關螺絲螺栓涉及的品牌、數量、使用範圍，及是否存在人為疏忽、會否追究承建商等。《Yahoo新聞》正向「保華— 中鐵建」查詢。
港鐵東涌綫延綫東涌東站地盤 8 月時被揭發使用冒牌牆磚，原本訂購德國品牌 Xella 旗下的「YTong」牆磚，但被發現在地盤內的牆磚來自內地品牌「Beijing YiTong」。港鐵事後報警，其後曾指，估計不會影響東涌東站建造工程的整體進度，該站預計2029年完工。
其他人也在看
青年疑於天水圍站濫用召援專綫 社交平台挑釁網民報警 港鐵報警指行為或違反《港鐵附例》︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有網民上月以題為「Baby I’m calling」在社交平台上傳一段影片，顯示一名青年男子在港鐵屯馬綫天水圍站月台懷疑濫用召援專綫，使用後立即登上往烏溪沙方向的列車逃走，行為惹來不少網民批評。港鐵表示，根據公司記錄，相信事件於 9 月 28 日晚上發生，已就事件報警處理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，有市民與子女追風逐浪，最終墮海需救援。保安局局長鄧炳強回覆立法會時，再次指出政府強烈譴責在颱風期間追風逐浪，批評是罔顧安全及極度自私的行為。鄧炳強指，近期警方已拘捕 4 人，有關人士涉嫌疏忽照顧兒童，及違反《泳灘規例》，警方亦會積極跟進其他相關個案，適時發布相關執法及行動，以表明對同類行為的「零容忍」態度。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本足協高層機上瀏覽兒童色情影像 被判禁入境法國 10 年 監禁 18 個月緩刑︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本足球協會（JFA）技術總監影山雅永日前在法國被裁定，在航班上瀏覽兒童色情圖片罪成，被判監禁 18 個月，緩刑執行，並被罰款 5,000 歐元（約 45,000 港元），同時被禁止在未成年人士相關機構任職及入境法國 10 年。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教，現為助理校長。《Yahoo新聞》接獲消息指，該助理校長上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
【同人唔同命】巴勒斯坦婦人獲美國以色列協助撤離加沙 皆因其子為海軍
以巴衝突持續兩年，美國政府一直被指漠視巴勒斯坦人權，自特朗普上任後，巴人欲以難民身分取得美國庇護更難。惟凡事總有例外，《華盛頓郵報》報道，美國一名海軍成員的母親最近在美國、以色列及約丹三方合力秘密營救下逃離加沙。事件亦證明，身在加沙的巴勒斯坦人若無靠山，要逃出人間煉獄何其艱難。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
經典 Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量 為多發性硬化症研究籌逾 233 萬港元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】網上著名 Meme 圖「Blinking White Guy」表情包主角 Drew Scanlon 憑藉多年來的網絡知名度，累計為多發性硬化症研究籌得超過 30 萬美元（約 233 萬港元）。他表示，這項慈善行動對他別具意義，因為一名好友及好友的母親均受該疾病困擾。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
蔡天鳳前家翁鄺球斷供居屋 被銀行入稟收樓 鄺確認不抗辯
女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳的前家翁鄺球名下的一個居屋單位，因斷供按揭被匯豐銀行入稟申請收樓，以及追討約 200 萬元貸款及利息，案件周三（8 日）在區域法院提訊。原告指，已將聆訊文件送達赤柱監獄，鄺球確認他不會抗辯、不會出席聆訊。案件押後待原告存檔誓章及草擬命令。法庭線 ・ 8 小時前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
十一國慶｜K11 MUSEA創黃金周人流新高 旅客消費飆20% 單筆交易破百萬
今年國慶黃金周期間，新世界(017)旗下K11 MUSEA的人流比去年同期升12%，創出開業以來國慶黃金周的人流新高，旅客消費額按年增近20%，主要由國際奢侈品牌及鐘錶珠寶品牌的亮眼表現帶動，當中有內地旅客的最大額單筆消費更逾100萬港元。am730 ・ 5 小時前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 9 小時前
特朗普會見卡尼 再次暗示將吞併加拿大
正在華盛頓訪問的加拿大總理卡尼，周二（7 日）與美國總統特朗普在白宮舉行卡尼就任總理以來兩人第二次會晤。鉅亨網 ・ 14 小時前
Samsung 990 Pro SSD 歷史低價，低至 HK$700 直送到港 4TB 散熱 68 折 PS5 擴容必備｜Amazon Prime Day 優惠 2025
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
彭博富豪榜出爐 C朗榮登最有錢足球員
《彭博億萬富翁指數》剛剛更新榜單，葡萄牙球星C朗的淨資產達到 14億美元，正式成為歷史上首位身家突破十億美元的足球員。根據《彭博》的資料，在整個體育界，目前只有三位運動員被列為十億富翁。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
銀色債券2025｜最終發行額550億 逾37萬人申請全部獲配發 最多可獲17手
新一批保底息3.85厘銀色債券認購及配發結果今午(8日)出爐。政府表示，截至9月29日認購期結束為止，一共收到37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。am730 ・ 7 小時前
緬甸軍政府中秋夜空襲集會平民 滑翔傘投炸彈 24 死 47 傷
緬甸軍政府周一（6 日）向一群集會中的平民施襲，利用滑翔傘投擲最少兩枚炸彈，造成最少 24 人死亡、47 人受傷。事發於緬甸中部的昌吳（Chaung-U），當時約有一百個平民趁點燈節全國假日聚集，聲援正被關押的政治犯。國際特赦組織促請東盟向緬甸軍政府施加壓力，呼籲國際社會採取急切措施保護緬甸平民。Yahoo新聞 ・ 7 小時前