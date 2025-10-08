東涌東站防火板等使用未審批螺絲螺栓 港鐵向承建商發「不合格通知書」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】繼8月被揭發使用冒牌磚後，正在興建的港鐵東涌綫延線東涌東站，再被發現月台層牆身防火板、鋼橋等範圍使用未經審批的螺絲及螺栓。港鐵回覆查詢指，已向承建商發出「不合格通知書」，承建商已抽取相關物料樣本測試，並確認符合合約及法例訂明的要求。

港鐵「東涌東站建造工程及軌道改道的相關備置工程合約」(1202合約)中，承建商安裝月台層牆身的防火板時，使用未經審批的螺絲，亦未有機制於現場接收與檢驗；在同一合約的鋼橋安裝過程中，使用部分未經審批的螺栓。翻查資料，工程的總承建商為「保華— 中鐵建」聯營。

港鐵：抽查確認物料符要求

港鐵回覆時指，就東涌東站（1202合約）兩個位置的工序，港鐵已就相關物料被使用前未有按既定程序提交予港鐵審批，發出「不合格通知書」。

港鐵指，承建商已作出跟進，包括提交相關物料的資料予港鐵審批，及於工地抽取相關物料的樣本進行測試，有關測試已經完成，並確認符合合約及法例訂明要求。

目前，上述兩個位置的工序仍未到交付階段，港鐵表示，會在工程流程中，繼續嚴正監察，並跟進確保各項流程依循既定的流程進行。

港鐵未有回應有關螺絲螺栓涉及的品牌、數量、使用範圍，及是否存在人為疏忽、會否追究承建商等。《Yahoo新聞》正向「保華— 中鐵建」查詢。

港鐵東涌綫延綫東涌東站地盤 8 月時被揭發使用冒牌牆磚，原本訂購德國品牌 Xella 旗下的「YTong」牆磚，但被發現在地盤內的牆磚來自內地品牌「Beijing YiTong」。港鐵事後報警，其後曾指，估計不會影響東涌東站建造工程的整體進度，該站預計2029年完工。