瑪嘉烈醫院。(資料圖片)

東涌發生虐兒案。警方今日12時許接獲石門甲道一間村屋的女子報案稱，懷疑其1歲女兒被家中外傭在寓所襲擊。救援人員接報到場，發現女嬰頭部紅腫，她清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。據悉，外傭以手拉扯女嬰的頭髮。

警方經初步調查後，涉案35歲印尼籍女傭涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，她現正被扣留調查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024507/東涌1歲女嬰疑被虐致頭部紅腫-35歲印傭被捕?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral