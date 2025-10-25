東涌5日大男嬰昏迷 送院搶救終不治

【Now Sports】今季首場西班牙國家打吡一觸即發，而巴塞隆拿新星也馬賽前的言論燃點火頭，據悉引起皇家馬德里更衣室強烈不滿。根據西班牙《世界體育報》了解，也馬（Lamine Yamal）周四出席一個電視訪談，當被問到皇家馬德里常愛向球證施壓時，他以「偷竊」來形容該隊的行為，意指他們總靠有利判決而搶走其他球隊的分數，為即將上演的國家打吡增添火藥味。皇馬更衣室內，不少人對也馬的言論反感，認為他毫無尊重及愚蠢至極，甚至準備在比賽中「教訓」這名18歲小將，但報道指身為皇馬隊長的卡華查，因為是也馬在西班牙國家隊的隊友，會嘗試賽後找也馬談談，看看如何平息這次風波。也馬今夏開生日派對，涉聘請侏儒症患者來表演，被指違法及遭到譴責時，卡華查也曾替他說好話，指他只得18歲，又已迅速成了外界焦點，需要更多時間來應對周圍所發生的事，希望大家可以給予他更多耐性。

now.com 體育 ・ 10 小時前