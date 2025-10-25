東涌5日大男嬰昏迷 送院搶救終不治

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
3歲童邊跳彈床 邊飲珍珠奶茶致骾死
【on.cc東網專訊】浙江省台州市一名3歲男童周日（19日）在遊樂場玩彈跳床時，同時飲珍珠奶茶，結果噎住導致窒息死亡。死者家長事後曾在商場門口擺放大字牌維權，指控奶茶店、遊樂園營運方及商場方均應承擔責任。商場工作人員表示正在協商，政府、警方、法院等多部門介入，會on.cc 東網 ・ 18 小時前
韓國旅客狂掃這物 隱形伴手禮意外爆紅
[NOWnews今日新聞]台灣許多商品因為品質優良、價格實惠，一直深受國際旅客喜愛。從鳳梨酥、好來牙膏、義美泡芙到三點一刻奶茶，這些經典伴手禮早已名列觀光客來台必買清單。近日在社群媒體上掀起一波熱烈討...今日新聞 ・ 1 天前
半山16歲女童家中吸毒後不適 警到場拘捕檢依托咪酯煙彈
今日(24日)下午12時24分，警方接獲報案，指一名16歲女童在中區西摩道3號一單位吸食毒品後感到不適。 人員接報到場，在女童睡房內檢獲一枝電子煙槍及3粒含有依托咪酯的電子煙彈。經初步調查，她涉嫌「藏有危險藥物」被捕，現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天水圍Yoho West凌晨有貓墮樓慘死 日前曾有人發現有貓危坐露台 未知是否遇害貓貓
【動物專訊】天水圍Yoho West發生貓貓墮樓身亡不幸事件，事發於今日（10月25日）凌晨2時許，一隻疑似布偶貓倒臥平台近三座行車路位置，發現時已經斷氣，管理處已張貼通告尋找貓主認領和處理貓貓善終事宜。有居民對本報表示，上星期有人拍攝到一隻白色短毛貓危坐露台，惟未知是否今次遇害貓貓。 Yoho West管理處今日發出通告，指凌晨3時接獲住戶告知，指有貓貓倒臥平台，管理員到場發現貓貓躺在平台近三座行車路位置，已經沒有氣息。管理處報警及翻查閉路電視，發現貓貓在凌晨2時35分從高處墮下。管理處呼籲如有貓主家中遺失一隻疑為布偶貓的白色短毛貓，請盡快與他們聯絡，「我們希望可以盡快尋回貓兒主人，處理貓兒善終，希望貓兒早日安息。」 有居民對本報表示，在上星期於Yoho West住戶群組已經有人上載相片，指見到有隻白色短毛貓危坐露台，呼籲該貓主留意，「事情發生跟影到有貓危坐露台的時間雖然接近，而且都是白色短毛貓，但因為閉路電視拍攝不到是哪一單位掉下來，所以只可以是疑似，希望有知道是哪一戶貓貓的住戶，可以告訴管理處。」 請貓主或知道貓主身分的人士，致電2656 2228與Yoho West管理處聯絡。香港動物報 ・ 17 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
金鐘巴士站20歲男子被點錯相遇襲 警方拘捕3名黑幫
金鐘巴士總站在本周三發生襲擊案，警方已拘捕3名有黑社會背景的男子，調查顯示案件涉及買兇傷人，但「點錯相」傷及案中事主。 案件發生於本周三晚上10時，警方接報指一名20歲中國籍男子在巴士站候車期間，突然被人從後推倒，用利刀襲擊，附近有另一名男子用手機拍攝行兇過程。施襲後，2人往灣仔方向逃離現場。受害人的手及背部多處am730 ・ 15 小時前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
SOGO敦化館熄燈 在地客仍強撐東區住宅需求
[NOWnews今日新聞]東區地標SOGO敦化館將於今年12月正式熄燈，象徵一個時代的結束。雖然百貨版圖不斷更迭，但東區迄今仍是國際品牌進駐台灣的首選，潮流指標地位不墜。相較於商業轉型，住宅市場則反映...今日新聞 ・ 1 天前
郭晉安獲子女開綠燈 等新歡「報到」
視帝郭晉安去年宣布與結婚18年的藝人歐倩怡離婚回復單身，與子女關係密切的他指一對子女相當開明，更鼓勵他找個伴。不過，他雖然不抗拒有新戀情，但亦不會採取主動，要看緣分的安排。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【運籌制勝】定價黃金飾品大熱 周生生轉強
港式金舖很難和老鋪比，以周生生（0116.HK）為例，市值不足100億元，只有老鋪黃金的「零頭」，同行六福（0590.HK）和周大福（1929.HK）先後創經股息調整後的股價新高，反映板塊的熱度不差；畢竟，在高通脹環境下減息，黃金便有1970年代的魅力，強化買金送禮、保值的需求。信報財經新聞 ・ 1 天前
羽毛球｜「鄧謝配」反負中國世二組合 法國羽賽4強止步
BWF世界巡迴賽超級750法國羽毛球公開賽周六（25日）續戰，世界排名第8的港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪4強火拚中國「世二」組合馮彥哲/黃東萍，兩人首局後上「刁時」以22：20先拔頭籌，可惜未能延續優勢，隨後連輸兩局17：21、16：21「反勝為敗」，無緣繼5月新加坡羽賽後再闖世巡決賽。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
立法會選舉︱葉劉淑儀、容海恩、教育界朱國強等不競逐連任 累計 27 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
國家打吡添火氣？傳也馬惹怒皇馬
【Now Sports】今季首場西班牙國家打吡一觸即發，而巴塞隆拿新星也馬賽前的言論燃點火頭，據悉引起皇家馬德里更衣室強烈不滿。根據西班牙《世界體育報》了解，也馬（Lamine Yamal）周四出席一個電視訪談，當被問到皇家馬德里常愛向球證施壓時，他以「偷竊」來形容該隊的行為，意指他們總靠有利判決而搶走其他球隊的分數，為即將上演的國家打吡增添火藥味。皇馬更衣室內，不少人對也馬的言論反感，認為他毫無尊重及愚蠢至極，甚至準備在比賽中「教訓」這名18歲小將，但報道指身為皇馬隊長的卡華查，因為是也馬在西班牙國家隊的隊友，會嘗試賽後找也馬談談，看看如何平息這次風波。也馬今夏開生日派對，涉聘請侏儒症患者來表演，被指違法及遭到譴責時，卡華查也曾替他說好話，指他只得18歲，又已迅速成了外界焦點，需要更多時間來應對周圍所發生的事，希望大家可以給予他更多耐性。now.com 體育 ・ 10 小時前
澳門林寶堅尼衝入茶餐廳6人受傷 六旬司機被捕(有片)
澳門黑沙環今日（25日）下午約2時半發生交通意外，一輛林寶堅尼私家車撞入茶餐廳，導致6人受傷，六旬司機被捕。am730 ・ 11 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
娛評｜《墨魚遊戲》投資大卻造成震撼衝擊 證明新生代有能力做好製作 綜藝能否成娛樂界新出路？
試當真告別作《墨魚遊戲》是巨大的成功，剛播出的《墨魚遊戲3》最高觀看人數達17萬，比上星期的《墨魚遊戲2》更勝一籌Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
騙案｜自稱「聖功會」社工 籲贊助100份三文魚定食予長者
騙案頻生，有市民遇到新手法。騙徒自稱是「聖功會」的社工，邀請他贊助100份三文魚定食，但服務對象竟然是長者。 網民近日在社交平台Threads分享對話截圖，對方聲稱是「聖功會日間護老中心」的社工丁姑娘，指接下來有活動提供予長者和家屬，想邀請事主贊助100份三文魚壽司定食給公公婆婆。事主隨即回覆指「唔可以，老人家唔am730 ・ 13 小時前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡 據報涉纏頸增性刺激 (更新)
昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞am730 ・ 1 天前