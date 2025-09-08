東耶路撒冷爆槍響 巴勒斯坦槍手做案釀5死

（法新社耶路撒冷8日電） 巴勒斯坦槍手今天在被以色列吞併的東耶路撒冷（East Jerusalem）一處公車站開槍，造成5人死亡，數人受傷。

以色列緊急救援機構紅色大衛之星（MDA）表示，除5人死亡外，還有7人傷勢嚴重。警方表示，2名槍手也已死亡。

紅色大衛之星在一份聲明中表示，死者包括一名「年約50歲」的男子和3名「年約30歲」的男子，並補充道，他們正在治療幾名傷者。

根據紅色大衛之星稍早的聲明，上午這起攻擊案地點在伊加爾街（Yigal Street）的拉莫特路口（Ramot Junction），造成約15人受傷。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在案發現場告訴記者：「讓我們明確表示：這些謀殺案增強我們打擊恐怖主義的決心。」