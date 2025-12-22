專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
東莞好去處│東莞嘉輝會麗呈華廷酒店住宿＋來回車票＋夜遊演藝門票、低至HK$268玩轉「廣東版迪士尼」
節日氣氛未完，放假出走心情仍然繼續。香港人週末短途旅行，北上一直是熱門選擇！距離蓮塘口岸僅30分鐘車程的中國東莞嘉輝會麗呈華廷酒店（龍鳳山莊店），緊鄰國家4A級景區「龍鳳山莊影視度假村」，被譽為「廣東版迪士尼」。KKday推出快閃優惠，開放預定至2026年1月31日，帶你直奔中國東莞人氣景點，酒店住宿連來回交通低至 HK$268/位起，更有機會加送夜遊演藝門票！
東莞嘉輝會麗呈華廷酒店 位置方便鄰近各景點
中國東莞嘉輝會麗呈華廷酒店（龍鳳山莊店）坐落於東莞市鳳崗鎮龍鳳山莊影視度假村的核心地段，交通極其便利，距離深圳市區及蓮塘口岸僅需30分鐘車程，距東莞市中心約50分鐘，完美連接粵港澳大灣區。酒店總建築面積達30588平方米，定位為超高端全服務型酒店。酒店設286間高端豪華客房，包括多款景觀大床房及親子主題房，房間寬敞明亮，面積由32平方米起，配備現代化設施，住得舒適。
餐飲選擇豐富多元，包括桃園中餐廳，以及中西和日本料理餐廳。配套設施如可容納1500人的特大宴會廳、室內外標準泳池、健身房和主題公園。休閒設施亦一應俱全：室內恆溫泳池與戶外花園泳池讓賓客四季暢泳，健身房設備齊全，適合滿足多種心情各種假期！
鄰近人氣景點推介「廣東版迪士尼」就在咫尺
1.龍鳳山莊影視度假村（步行約1分鐘）
被譽為「廣東版迪士尼」，是國家AAAA級旅遊景區，佔地逾38萬平方米。酒店距離景區入口僅約0.4公里，步行約1-3分鐘即可抵達。樂園設有婚紗攝影區、文化科普區、動感玩樂區、歡樂藝演區、水上游樂區、燒烤野炊區及四季果蔬區等七大區域。婚紗攝影區擁有歐式城堡、古堡建築及格桑花海等打卡熱點；動感玩樂區設有彩虹滑道、玻璃鵲橋、冰雪王國、馬術谷等設施，適合全家遊玩。夜晚轉為客家風情夜市與「南國不夜天」燈光秀，燈火璀璨，搭配打鐵花表演及《境在功夫》沉浸式功夫大秀，可以由朝玩到晚。
2.滿屋世界迷你夢幻樂園（步行約3分鐘）
位於龍鳳山莊影視度假村內的動感玩樂區核心地帶，以童話夢幻主題為主，匯集多樣化遊樂設施。溫和型項目包括旋轉木馬、迷你摩天輪、小火車，適合低齡兒童；刺激型設施則有海盜船、碰碰車等，滿足不同年齡層需求。園區佈景精緻，五彩繽紛的城堡與裝飾，記得拍攝多些照片，為家庭假日製造美好回憶。
3.南門山森林公園（車程約18分鐘）
南門山森林公園位於鳳崗鎮東北部，北與清溪鎮相接，東鄰深圳龍崗區，總面積12.65平方公里。公園以「生態佳境，歡樂田園」為主題，融合山水田園與客家文化特色，擁有茂密森林、清澈的黃洞水庫、環湖綠道及多條登山步道。遊客可在這裡進行健行、賞花、親水活動或避暑休閒，四季景觀各異，特別適合追求自然生態與戶外運動的旅客。
KKday獨家獨家優惠 住宿+交通+門票低至$268/位起 開放預定至2026年1月31日
KKday獨家高級住宿連來回車票，低至HK$268/位，方案已包含高級房一晚、2張永東巴士香港<往返>東莞嘉輝會酒店車票，以及免費使用酒店內親子設施、室內泳池及健身室。KKday現推出多款套票，可再升級含夜遊演藝票，開放預定至2026年1月31日。
【KKday 獨家優惠】2日1夜住宿｜高級房＋連雙人永東巴士香港<往返>東莞嘉輝會酒店來回車票
KKday 優惠：HK$268/位起，HK$536/兩位起（實際價錢按出發日子而定）
（原價HK$2,403/晚）
【KKday 獨家雙人優惠｜送夜遊演藝票觀看《境在功夫》＋永東巴士香港<往返>東莞嘉輝會 酒店車票兌換碼（2人來回）】2日1夜住宿｜連雙人自助早餐＋龍鳳山莊全日觀光票2張* ＋星巴克咖啡2杯＋沁然湯泉單次門票2張
KKday 優惠：HK$1,050起
（原價HK$1,418/晚）
【KKday 獨家2大1小優惠｜送夜遊演藝票觀看《境在功夫》+永東巴士香港<往返>東莞嘉 輝會酒店車票兌換碼（3人來回）】 2 日1夜住宿｜連2大1小自助早&晚餐+龍鳳山莊親子票2張＋龍鳳山莊全日觀光票2張＋星巴克咖啡2杯+沁然湯泉單次門票2張
KKday 優惠：HK$1,765起 （
（原價HK$2,680/晚）
