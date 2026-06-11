東華三院幼稚園藝術展逾500份作品 打造沉浸式「校園故宮」藝術空間

畢卡索曾言「每個孩子都是天生的藝術家」，「心繫家國．東華三院幼稚園『童』是藝術家2026」展覽，正是這句名言的完美寫照。這場為期半個月的藝術展由東華三院屬下18所幼稚園共同呈現，參展的「小小藝術家」以精心挑選的兒童繪本為靈感起點，將天馬行空的想像力轉化具中華民間藝術特色的實體作品。東華三院表示，本屆藝術展已納入教育局「2025-2026學年『心繫家國』」冠名計劃活動，備受社會各界及教育同仁的高度矚目。

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東華三院幼稚園一眾小小藝術家精靈活潑歡迎大家。（東華三院提供）

自2014/2015學年起，東華三院每年持續舉辦「童」是藝術家幼兒藝術教育發展計劃，鼓勵幼兒圍繞不同主題進行藝術創作，藉此激發他們探索世界的好奇心，並全面提升藝術欣賞與自我表達的能力。今年展覽以「校園故宮—中西文化薈萃」為主題，來自18所幼稚園的幼兒各自發揮無限創意，將繪本故事與中西方藝術元素完美融合，創作出無數充滿童心的藝術珍品。

是次展覽於荃灣愉景新城展覽區舉行，展期為5月28日至31日及6月10日至14日。現場展出的500多份作品題材豐富多樣，涵蓋陶泥、戲偶紮作、水墨畫、走馬燈、刺繡、帽子藝術等，皆由幼兒親手創作。在5月28日舉行的開展禮上，啟動儀式別出心裁，特別採用了極具歷史典故的「和氏璧」造型作為啟動裝置，並以「穿越古今」為主題點睛，帶領現場嘉賓與觀眾打破時間界限，步入充滿歷史底蘊與孩童純真想像的沉浸式「校園故宮」藝術空間。

這是小朋友製作的童彩印記，有年獸、熊貓和孔雀，大家喜歡哪一個呢？（東華三院提供）

中西方龍的結合帶出環保信息，生色不少。（東華三院提供）

巨型走馬燈比同學仔還要高。（東華三院提供）

每一件作品都是一個獨特故事。（東華三院提供）

以繪本為創作起點 演繹中西文化薈萃

東華三院屬下幼稚園均以繪本為教學核心。在構思本次參展作品前，各間幼稚園先帶領幼兒前往香港故宮文化博物館參觀，引導孩子從展品中認識中華傳統文化；隨後回到課堂結合不同繪本進行深度啟發，最終將藝術、教學與趣味互動完美結合，化作獨一無二的創作結晶。

例如，幼兒從繪本《團圓》出發，深入認識傳統節日與中國和西方刺繡工藝。展品中既有氣勢磅礴的龍椅，也有精緻的幼兒手工龍袍、十二章紋與對聯，更巧妙地以中式美學構圖，糅合西式戳戳繡工藝；展區內亦展出了由家長與幼兒共同製作的中式花卉與髮簪，充分體現親子協作的溫馨。現場亦設有「宮廷扇刺繡設計」互動小遊戲，吸引不少市民駐足體驗。

另有幼稚園以繪本《如果垃圾愈積愈多》為題探討現代環保議題。幼兒巧妙運用中國傳統的紮作技法，結合回收的廢棄物料，合力製作出形態各異，活靈活現的中式龍和和西方恐龍模型，藉此提醒大眾保護地球的重要性，觀眾亦可親身體驗「宣紙風箏創作」小遊戲。

此外，孩子們還以繪本《安東醫生的動物診所》為靈感，運用純熟的陶泥技巧，塑造出各式各樣可愛的「第十三個生肖」，並在著色上大膽融入中國傳統「唐三彩」的經典色彩；而以繪本《生氣王子》為題的作品，則將傳統中國水墨畫技法與西方拼貼藝術揉合，大膽重塑民間傳說中的「年獸」形象，完美展現了東西方美學跨界融合的無窮魅力。

校園故宮上的龍椅真神氣！（東華三院提供）

嘉賓與小小導賞員拍照留念。（東華三院提供）

小小藝術家致送紀念品予嘉賓。（東華三院提供）

推動藝術教育深耕 建立幼兒自信與文化認同

為紀念這份珍貴的學習成果，東華三院特別將幼兒的作品輯錄成畫冊。東華三院主席兼幼稚園校監曾慶業先生表示，幼兒的藝術創作講求好奇心、探究精神、想像力及創造力。他深信幼兒能從繪本故事中得到傳統藝術作品的刺激和啟發，並將天馬行空的想法化成實際的作品。

曾主席強調，在完成創作後，幼兒透過與家長、老師及同學分享創作理念與訊息，能從中建立成就感和自信心。未來，各幼稚園將持續推行各種具特色和有意義的藝術教育活動，擴闊幼兒的藝術視野，培育敢於創新求變的學習態度。

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