東葛西1米黑影狂奔9報案！ 野豬超市翻垃圾桶內幕！

葛西橋通的1米黑影狂奔

6點到6點半，東葛西熱鬧非凡，誰知葛西橋通路上，一頭體長1米的野豬突然竄出，毛茸茸的身影在馬路撒歡南奔，路人嚇得四散躲閃！

警視廳接9通報案，從西葛西8丁目最後目擊6時23分，之後影蹤全無。富士新聞網報導，目擊者說：「牠速度快像閃電，幸好沒撞人！」

江戶川區防災危機管理課負責人愣住：「這是頭一遭，平時只聽熊出沒。」東北廣播指出，東京郊區野豬近年增多，2025年江戶川區已2宗，暖化讓森林食物短牠們下山覓食。

想想本該遲到的早高峰，變成野豬趴踢，這意外誰頂得住？🚀

江戶川區的「前所未聞」紅燈

這不只單案，東京野豬害2025年紅燈高掛！環境省速報，東葛西屬郊區熱點，7月江戶川區野豬闖超市翻垃圾桶，8月葛西臨海公園野豬遊客拍照，東洋經濟報導，

全國野豬出沒地圖紅遍東京郊外到關東，暖化森林果實少牠們膽子大到闖街頭。江戶川區官網警告：「發現野豬勿靠近，報110！」教育委員會共享情報，學校加巡邏。

網友在X吐槽：「東京野豬逛街，我們逛野豬？」這種紅燈，這連環總讓人感慨：都市美，豬更猛。🛑

市民自救的萌萌小撇步

面對野豬闖關，東葛西市民應對超萌！報案一響，有人抓背包擋身大喊「走開！」野豬聽了轉身溜。NHK報導，野豬害12傷0死，超市、公園全中招，

專家佐藤喜和建議噴辣椒霧慢慢退後別跑像獵物。Funliday攻略說，江戶川野豬地圖紅遍，遊客加野豬鈴鐺。網友po：「野豬逛街，我們鎖心！」

香港LIHKG笑說：「東京野豬逛街，台灣豬怕怕。」台灣PTT旅遊板po：「東葛西野豬襲，紅葉季加保險。」這種自救，這萌梗總讓危機變成笑談。🛡

網友的驚喜與調侃潮

事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「東葛西野豬南奔，午間變午逃！」香港讀者笑：「黑影逛街，野豬紅葉新景點？」有人怒：「野豬害12傷，行動起來！」；

有人萌：「野豬可愛，別射。」江戶川區議員宇佐見康人X回擊：「安全第一，支持巡邏！」東葛西農林課無暇受訪，忙處理野豬案。這潮，這風暴總讓人覺得：野豬出沒，網紅無敵。📱

