東薈城x卡樂B新春聯乘2026｜首設「薯片快閃店」掃獨家周邊！8大打卡位+玩遊戲贏盲盒/換領和風薯片碗攻略

召集全港零食控！踏入2026年，想過一個「脆」卜卜的肥年？東薈城名店倉將與港人至愛的日本零食品牌 Calbee (卡樂B) 首度聯手，於 1 月 30 日至 3 月 8 日 期間舉辦「『薯』來運到」新春主題活動 。現場除了有 3.8 米高巨型薯片袋等你打卡，更設有首個 Calbee 快閃店發售獨家精品。想知點樣玩遊戲贏限定盲盒？即睇以下 3 大必玩必買攻略！

8大打卡位曝光！必影3.8米巨型薯片＋玩遊戲贏限定盲盒

今次商場化身成大型遊樂園，設有 8 大「脆」味打卡點 。甫進場即被3.8米高的巨型Calbee薯片袋震撼視覺，金黃薯片傾瀉而下，寓意盆滿缽滿 。場內更有以棋盤為靈感的「奇『脆』樂園」，大家熟悉的 Jagabee Potta、河童蝦家族及Jagarico長頸鹿都會換上賀年裝束現身。自問眼明手快？別錯過「『薯』藝比拼」及「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲。只要完成這兩個遊戲，即有機會免費換領「東薈城名店倉 × Calbee 限定版薯片夾盲盒」一個，試試你的新年手氣 ！

粉絲必掃！「金『薯』滿屋」快閃店 首賣 Jagabee 痛袋/洗衣籃

Calbee 粉絲注意！場內二樓中庭將設有 4.5 米高的 「金『薯』滿屋」快閃店 。店內將於週末及公眾假期營業，發售多款首度抵港的官方周邊商品。必搶獨家 Item 包括：Jagabee Potta 公仔痛袋：潮人必備，出街最搶眼、特大洗衣籃（HK$168）：實用又可愛的家居好物、攬枕毛毯（HK$198）：辦公室冷氣凍必備、情人節限定：Jagabee Potta 迷你心型公仔。

迷你薯片袋造型鎖匙扣(共四款)

辦年貨著數！換領和風薯片碗＋新春利是封套裝

新春期間消費當然要有回贈！CLUB CG 會員在場內消費滿指定金額，可換領高達 HK$950 電子現金券。此外，憑指定積分更可換領極具收藏價值的「限定版和風薯片碗」 或 「『薯』趣扭蛋俱樂部」代幣 ，有機會扭出迷你薯片袋造型鎖匙扣或手機支架 。另外，一套十個的 「新春限定利是封套裝」 設計極具心思，以 FSC 環保紙張製造 ，印有 Potta 財神及河童蝦家族等圖案，祝願大家「蝦肥屋潤」、「步步高升」。

一套十個的 「新春限定利是封套裝」 設計極具心思。

東薈城名店倉 x Calbee「『薯』來運到」活動詳情

日期：2026 年 1 月 30 日至 3 月 8 日

時間：每日早上 10 時至晚上 10 時

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及地面（地圖按此）

快閃店營業時間：逢週末及公眾假期 中午 12 時至晚上 9 時

