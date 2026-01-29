東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿

香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！

舊客訂60人婚宴冇錢埋單 報警揭失業兼墮桃色陷阱

事件起因於一名年約 55 歲的舊客，向東記預訂了 60 人的盛宴，聲稱是舉辦婚禮。然而到了結帳時刻，該客人卻身無分文。老闆姚冠東在帖文中無奈透露，最後需要報警處理。據了解，該名食客身世堪坷，半年前遭遇裁員，更聲稱疑誤墮桃色陷阱被騙去所有積蓄，導致精神狀態疑似出現異常。最令人咋舌的是，該食客竟天真地以為「朋友會來做人情」，打算用人情錢來支付飯錢，結果釀成這次「60人霸王餐」鬧劇。老闆坦言：「現在我好x慘...人生第一次遇到，其實佢都好x慘。」

事件起因於一名年約 55 歲的舊客，向東記預訂了 60 人的盛宴，聲稱是舉辦婚禮…(Facebook截圖)

老闆姚冠東在帖文中無奈透露，最後需要報警處理。(Facebook截圖)

「真係唔想倒落垃圾桶」 $180平歎花雕鮑魚／龍躉救亡

雖然慘遇走數，但作為廚師的姚冠東更「肉赤」的是滿桌心血。為了避免將大量新鮮食材倒落垃圾桶，他隨即在網上發起「惜食行動」，以每位$180的超低價，開放給散客預訂享用。這份「救亡菜單」絕不欺場，包含多道東記招牌手工菜：花雕杞子醉鮑魚、咸蛋黃大蝦、炸百花丸、清湯坑腩煲、東記少爺雞、欖角果皮蒸龍躉、瑤柱扒豆苗、椰汁雪耳露。

為了避免將大量新鮮食材倒落垃圾桶，他隨即在網上發起「惜食行動」，以每位$180的超低價，開放給散客預訂享用。(Facebook截圖)

好多鮑魚！(Facebook截圖)

大大粒鮑魚整花雕杞子醉鮑魚。(Facebook截圖)

獲網民力撐 一夜全場爆滿

老闆姚冠東曾任職廣告界及網台台長，更是節目《麻甩佬食經》主持，一向以對食材講究、廚藝出色聞名。這次事件在網上發酵僅一晚，即引來大量網民同情及支持。不少人留言大讚老闆「$180！好平！可惜我唔係香港、「支持你，明天來」，更紛紛 WhatsApp 訂位。老闆隨後更新消息，表示在網民的熱烈支持下，40個救亡名額已極速爆滿，成功化解了這次食材浪費危機。

圖片來源：Facebook截圖

