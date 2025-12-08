東運會將於泰國登場

（法新社曼谷7日電） 第33屆東南亞運動會9日將在泰國登場，但未開幕就風波不斷，外界批主辦方宣傳力道和籌備不足，另外因泰國正值全國哀悼期間，南部洪災迫使部分賽事更換場地，加上泰柬邊境衝突等政治紛擾，有媒體指本屆東運會「史上最冷清」。

在泰國今年舉行的第33屆東南亞運動會（SEA Games）9日即將開幕，許多預賽已經悄悄登場，像今天在巴吞他尼府（Pathum Thani）詩麗吉王后60週年紀念體育場舉行多場棒球預賽，菲律賓隊上午對新加坡隊以17比3收場，菲律賓在預賽中已取得2連勝。

體育場上聚集的新加坡和菲律賓球迷大約100多人，占不到觀眾席的10％，讓賽事氣氛顯得有點冷清。在泰國曼谷街頭，則已可見東南亞運動會的宣傳旗幟與海報，但與耶誕裝飾營造出的節慶氣氛相比，東運會的宣傳力道似乎略顯不足，過去幾天也引發泰媒和民眾的討論。

泰國民族報（The Nation）3日更直指本屆東南亞運動會是「史上最冷清的一屆」，報導寫道，這是泰國時隔18年再次舉辦東運會，但卻面臨諸多考驗和批評。像是宣傳力度不足、場館因洪災被迫遷移、運動員津貼爭議影響士氣，及柬埔寨國家隊退出部分賽事的地緣政治問題等。

泰媒指出，許多民眾對比賽日程、場地都不熟悉。曼谷居民普魯克桑特（Phruksant Chaiwichit）告訴中央社，與2007年泰國舉辦的東運會相比，今年的東運會相對冷清，他認為政府應該加強宣傳，因為在城市很難感受到舉辦東運會的氛圍。