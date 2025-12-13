東部戰區發《大刀·祭》海報 堅決斬斷骯髒頭顱

【on.cc東網專訊】周六（13日）是第12個南京大屠殺死難者國家公祭日，中國解放軍東部戰區發布重磅主題海報《大刀·祭》和戰歌《大刀進行曲》，表示要「堅決斬斷骯髒頭顱」，絕不允許軍國主義捲土重來和歷史悲劇重演。

東部戰區發布《大刀·祭》海報，可見一把滴着鮮血的大刀，刀尖上有用血寫成的「300000」，代表30萬名遇難同胞，刀下是一具穿着二戰日軍制服的骷髏。東部戰區指出1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈捲土重來。一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒大家時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯臟頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙。

廣告 廣告

同日，東部戰區新媒體「戰鼓」發布戰歌《大刀進行曲》，揚言要用「大刀向鬼子們的頭上砍去，平地驚雷起，鬼子頭顱落，刀光映烽火，熱血衞山河」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】