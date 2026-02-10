東部戰區「海空雄鷹團」 多次與外機空中較量

【on.cc東網專訊】內地軍報周二（10日）披露，有「海空雄鷹團」稱號的解放軍東部戰區空軍航空兵某旅曾多次與外機空中較量。

該支部隊組建於抗戰時期，歷經多次調整轉隸，1965年獲國防部授予「海空雄鷹團」稱號。部隊於去年底迎來授稱60周年，選取了組建以來不同時期的60張照片製成照片牆，記錄執行演訓任務的場景，當中包括與外機較量的情況。

在一次應對過程中，外軍飛機採取低空低速的方式，飛到了一個比較有威脅的位置。該旅副教導員與隊友根據以往經驗，預判了對手的動作，提前搶佔有利陣位，迫使外機改變航向飛離。此外，解放軍戰機有一次在遠海某空域與外軍飛機形成某種對峙陣型，當時參與任務的解放軍飛行員姚國祥稱與隊友面對對手的數量和質量優勢，在預警機、地面雷達等體系支撐下，果斷搶佔陣位，有力釋放了宣示主權的信號。

廣告 廣告

飛行員楊林還分享，幾天前與隊友駕機到指定空域執行任務時，突然與外軍編隊迎頭相遇。當時，空域態勢不明，外軍在數量上佔優，楊林按照應對規範做出一系列動作，緊緊咬住外軍其中一架飛機，迫使對方離開所在空域。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】