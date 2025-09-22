名廚松久信幸十月重臨香港！香港麗晶酒店Nobu餐廳推3日「 Nobu in Town Omakase 」限定體驗

國際料理大師松久信幸（Nobu Matsuhisa）將於10月15日至17日載譽重臨香港麗晶酒店的Nobu餐廳，為香港食客帶來一場難得的「Nobu in Town Omakase」3日限定體驗 。這次的Omakase 體驗絕對是一場視覺與味覺的雙重盛宴，力推魚子醬牛油果紫菜脆片、新派刺身三點盛、A5和牛配山葵胡椒汁等，大家不能錯過！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

3日「Nobu in Town Omakase」限定體驗

傳奇名廚松久信幸早年在東京知名餐廳「松栄」學藝，24歲時遠赴秘魯利馬，在南美風味的啟發下創出了舉世聞名的「Nobu 風格」：優雅、創新與藝術性的完美融合 。自1994年在紐約開設首間Nobu 餐廳以來，這個品牌已經成為高級國際餐飲的代名詞，版圖橫跨六大洲超過50個據點 。今次於10月15日至17日重臨香港麗晶酒店的Nobu 餐廳，為大家帶來3日「Nobu in Town Omakase」限定體驗，絕對是不能錯過！

廣告 廣告

名廚松久信幸十月重臨香港！香港麗晶酒店 Nobu 餐廳推3日「Nobu in Town Omakase」限定體驗

香港麗晶酒店Nobu餐廳

奢華必食新派刺身三點盛/奢華龍蝦沙律配黑芝麻/A5和牛配山葵胡椒汁

晚宴以充滿玩味的「魚子醬牛油果紫菜脆片」開場，接著是Nobu「新派刺身三點盛」和「奢華龍蝦沙律配黑芝麻」。隨後奉上的「特選壽司配清湯」，接續登場「旨味烤甘鯛魚配脆蔬菜」，以濃郁鮮味（Umami）營造多層次口感。菜單的亮點之作是奢華的「A5和牛配山葵胡椒汁」，搭配絲滑的椎茸茶碗蒸，盡顯當季食材的極致風味，最後更有「季節野菜稻庭蕎麥麵」及「柚子青檸芒果慕斯配椰子雪葩」作結。盛宴定價每位$1,888，在香港麗晶酒店坐擁維港美景的Nobu餐廳享用，可以說是相當超值的體驗。不過座位有限，想要體驗松久大師親自主理的料理，記得要提前預訂。

Grilled A5 Wagyu

Nori Caviar Advocado Tacos

Nobu

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店2樓（地圖按此）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？