名廚松久信幸十月重臨香港！香港麗晶酒店Nobu餐廳推3日「Nobu in Town Omakase」限定體驗

國際料理大師松久信幸（Nobu Matsuhisa）將於10月15日至17日載譽重臨香港麗晶酒店的Nobu餐廳，為香港食客帶來一場難得的「Nobu in Town Omakase」3日限定體驗 。這次的Omakase 體驗絕對是一場視覺與味覺的雙重盛宴，力推魚子醬牛油果紫菜脆片、新派刺身三點盛、A5和牛配山葵胡椒汁等，大家不能錯過！
3日「Nobu in Town Omakase」限定體驗
傳奇名廚松久信幸早年在東京知名餐廳「松栄」學藝，24歲時遠赴秘魯利馬，在南美風味的啟發下創出了舉世聞名的「Nobu 風格」：優雅、創新與藝術性的完美融合 。自1994年在紐約開設首間Nobu 餐廳以來，這個品牌已經成為高級國際餐飲的代名詞，版圖橫跨六大洲超過50個據點 。今次於10月15日至17日重臨香港麗晶酒店的Nobu 餐廳，為大家帶來3日「Nobu in Town Omakase」限定體驗，絕對是不能錯過！
奢華必食新派刺身三點盛/奢華龍蝦沙律配黑芝麻/A5和牛配山葵胡椒汁
晚宴以充滿玩味的「魚子醬牛油果紫菜脆片」開場，接著是Nobu「新派刺身三點盛」和「奢華龍蝦沙律配黑芝麻」。隨後奉上的「特選壽司配清湯」，接續登場「旨味烤甘鯛魚配脆蔬菜」，以濃郁鮮味（Umami）營造多層次口感。菜單的亮點之作是奢華的「A5和牛配山葵胡椒汁」，搭配絲滑的椎茸茶碗蒸，盡顯當季食材的極致風味，最後更有「季節野菜稻庭蕎麥麵」及「柚子青檸芒果慕斯配椰子雪葩」作結。盛宴定價每位$1,888，在香港麗晶酒店坐擁維港美景的Nobu餐廳享用，可以說是相當超值的體驗。不過座位有限，想要體驗松久大師親自主理的料理，記得要提前預訂。
Nobu
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店2樓（地圖按此）
