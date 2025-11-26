珠海長隆飛船酒店買2送2
戰隊紅人突然變大河男主？ 松坂桃李當爸後還在狂接戲！
高中天天打遊戯王，結果被朋友硬拖去試鏡直接出道
茅ヶ崎長大的松坂桃李，1988年10月生，183cm大長腿，高中時期完全是卡片宅，誰知道20歲被哥們兒拉去FINEBOYS比賽，一不小心就拿冠軍，模特兒直接開啟。
結果沒多久，09年就被丟去演《侍戰隊真劍者》的紅隊長，整個日本小朋友都喊他「丈瑠哥哥好帥」，他自己笑說「那個變身ポーズ到現在還會不小心擺出來」🤦♂
一出道就開掛，新聞記者直接拿下日影最優秀男優
演完特攝沒多久，他就轉型正劇，2018年《孤狼之血》演黑道狠角色，2019年《新聞記者》又演被體制壓到喘不過氣的官僚，一口氣把日本奧斯卡最優秀主演男優獎抱回家。
粉絲直接在X刷爆：「桃李這眼神，誰扛得住啊！」之後《VIVANT》跟堺雅人組天團、《流浪の月》跟廣瀨鈴演虐戀，票房收視全開掛，業界直接叫他「進化型暖男」😭
2020年跟戶田恵梨香閃婚，2023年生兒子後還是帥到掉渣
跟戶田恵梨香拍《四月是你的謊言》談了五年戀愛，2020年底突然官宣結婚，日本粉絲集體心碎三秒後又開始祝福。
2023年兒子出生，X發文超甜：「這孩子帶給我們的第一次，我們會一起珍惜。」結果當爸沒多久，2025年一口氣接《雪の花》《父と僕的終わらない歌》《フロントライン》，
還要演27年大河的主角，粉絲看了只想喊：「老公你休息一下啊！」😂
社群117萬粉絲天天被他餵狗糧＋卡片
X 117萬、IG 29.7萬，隨便po一張電影預告就能破萬讚，最近《父と僕的終わらない歌》跟寺尾聰演父子，他接受訪問說跟前輩對戲「眼淚根本止不住」，
粉絲直接哭暈在鍵盤。還有他跟菅田將暉的電台，兩個人聊遊戯王聊到凌晨，粉絲留言：「你們兩個已婚男人還在拼卡，真的可以嗎？」🤣
今年目標居然是「把身體變柔軟」
接受タイガー魔法瓶訪問的時候，他一本正經說2025年想練柔軟度，記者問為什麼，他笑：「因為我老婆說我抱兒子抱太硬了。」
這句一出，全場工作人員直接笑噴，粉絲刷屏：「戶田恵梨香你快出來領老公！」
Japhub小編有話說
老實說，小編每次看到桃李在訪問裡笑得像大男孩，就懷疑他是不是偷偷吃了什麼保鮮劑。
從戰隊紅人到大河男主，還能當爸後照樣狂接戲，這男人根本是開掛人生！你們最想看他27年大河演什麼樣子？還是直接喊戶田恵梨香夫婦合體拍一部？
快留言讓我看看有多少人跟我一樣已經準備好追劇追到天亮啦～✨
