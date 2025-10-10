松坂桃李演技翻轉藏什麼！ 戶田惠梨香婚姻有什麼內幕！

普通男孩的逆襲開端

誰能想到，一個神奈川縣茅崎市的小子，會從默默無聞的大學生變成日本影壇大咖？😜 松坂桃李，1988年10月17日出生，183公分的颯爽身高，家裡有教心理學的老爸、媽媽、一個姐姐和一個妹妹。

大學時，朋友隨口一句「你去試試看啦！」推他參加《FINEBOYS》模特兒徵選，2008年竟然拿下大獎，成了雜誌專屬模特兒！他在2023年東洋經濟聊起這段往事，

廣告 廣告

笑說：「本來只想賺點零花錢，沒想到人生從此大不同！」為了當演員，他不顧爸媽反對，直接從產業能率大學退學，說這是他「這輩子最硬的決定」！

戰隊紅武士，開啟星光路

2009年，松坂桃李披上《侍戰隊真劍者》的シンケンレッド戰袍，飾演志葉丈瑠，帥氣出道讓特攝迷整個瘋狂！⚡ 這部劇讓他瞬間爆紅，2025年他在東映特攝YouTube50週年留言時還感性說：「戰隊是我演員路的起點，永遠感激！」

2012年，他跳到NHK晨間劇《小梅醫生》，演暖男丈夫安岡信郎，圈粉無數阿姨粉！同年，電影《使者》（ツナグ）讓他抱回日本電影影評人大獎最佳男主角和日本アカデミー賞新人獎，直接晉升實力派！

社群超夯：新爸日常圈粉

松坂桃李的社群簡直是粉絲的快樂基地！他的Instagram有29.6萬人追，X帳號@MToriofficial更是誇張，高達119.1萬粉絲！📲 2025年5月8日，他po了《父と僕の終わらない歌》舞台挨拶的照片，

溫柔笑顏讓網友直喊：「這奶爸也太帥了吧！」😍 6月25日，他在X分享電影幕後，瀏覽量輕鬆破萬，粉絲留言：「桃李當爸後更迷人！」「家庭感好暖！」2023年他宣布孩子出生時，X上一片祝福：「恭喜桃李升級爸爸！」他的真誠低調，總讓社群熱到像開party！

甜蜜婚姻：與戶田惠梨香的愛情

松坂桃李的感情生活，絕對是粉絲的八卦焦點！2020年12月10日，他和女優戶田惠梨香宣布結婚，甜到讓全網暴動！💕 2022年11月，兩人公開懷孕喜訊，2023年5月寶寶誕生，他正式當上新手爸！

2025年モデルプレス訪談，他笑說：「當爸爸後，演家庭角色特別有共鳴。」雖然他超低調，私生活很少曝光，但偶爾在X上說句「謝謝家人的支持」，就讓粉絲感動到不行，直呼這對螢幕情侶現實也太甜了吧！

演技全開：從男妓到大河劇

松坂桃李的演技根本是神級！2018年，他在《不能犯》演冷血兇手、《娼年》挑戰男妓、《孤狼之血》化身熱血刑警，三個角色天差地別，結果橫掃6座最佳男配角獎，包括藍絲帶獎！🏅

2019年，他靠《新聞記者》拿下日本アカデミー賞最佳男主角，實力無敵！2025年，他主演NHK大河劇《逆賊の幕臣》，飾演小栗上野介忠順，

Sponichi報導他說：「這角色讓我壓力山大，但也超有挑戰性！」電影《雪の花 -ともに在りて-》（2025年1月24日）和《父と僕の終わらない歌》（2025年5月23日）也讓粉絲期待到炸！

名字的溫暖：桃李不言的哲學

松坂桃李的名字超有深意！媽媽從「櫻梅桃李」取靈感，希望他成為獨一無二的人才；爸爸則引用《史記》的「桃李不言 下自成蹊」，盼他品德高尚。他在FRIDAY訪談說：「這名字總提醒我要腳踏實地。」😊

他還是個超狂的遊戯王迷，曾在《オールナイトニッポン》聊卡牌聊到high翻，甚至被誤以為是TikTok的「チックタック」！菅田將暉在2021年電台爆笑說：「桃李講遊戯王能講到天亮，超有梗！」這份可愛，讓粉絲更愛他了！

2025年大放異彩：多線開花

2025年的松坂桃李忙到不行！除了大河劇《逆賊の幕臣》，他還主演WOWOW的《月刊 松坂桃李》、TBS的《スロウトレイン》，甚至在《御上先生》演東大畢業的官僚！

電影《フロントライン》（2025年6月13日）中小栗旬誇他：「桃李的演出總能激勵人心。」他還為《ひゃくえむ。》（2025年8月21日）配音トガシ，

粉絲直喊：「這聲音也太酥了吧！」😍 7月8日，他在東映特攝YouTube支持戰隊50週年，勾起老粉的回憶，留言區整個淪陷！

Japhub小編有話說

松坂桃李根本是行走的偶像劇男主！從戰隊紅武士到新手奶爸，他的每一步都讓人看得熱血沸騰！🌈 小編超愛他聊遊戯王時的呆萌，還有一當爸就散發的暖男光環！

台灣香港的粉絲，你們是被他的《新聞記者》帥到，還是期待大河劇的霸氣小栗？快來留言跟小編分享吧，順便說說你有沒有也想衝去玩遊戯王！