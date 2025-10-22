他用豎拇指癖操控大河主演？松山ケンイチ異例搶角真相！

【Now Sports】周三歐聯對熱刺賽前，摩納哥中場阿基奧治承認今夏曾受對手垂青，令他有點受寵若驚。因為占士麥迪臣在季前熱身賽重創長唞，熱刺需要引入一名有創造力的進攻中場作代替品，而在最後選擇沙維施蒙斯前，曾經也打過阿基奧治（Maghnes Akliouche）主意。周三要和熱刺交手前，這名摩納哥23歲中場便這樣說：「能有這樣的聯繫，我感到很榮幸，但我是摩納哥球員，即將和熱刺對陣，所以我會全力以赴。至於去英超踢球，為何不呢？我們以後再說，現在的注意力在這場比賽。」TBR Football上月報道，儘管熱刺已經簽下沙維施蒙斯，但此子加盟後表現未達標準，不排除在轉會窗重開後，再考慮斟介阿基奧治。這名法國新晉國腳可以出任前鋒、攻中及翼鋒等多個位置，符合現代足球的戰術變化，且看周三之戰能否再帶來驚艷演出，令熱刺更加「動心」。歐聯 摩納哥VS熱刺Now TV 644台23/10 03:00直播

now.com 體育 ・ 4 小時前