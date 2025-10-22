專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
他用豎拇指癖操控大河主演？松山ケンイチ異例搶角真相！
他用豎拇指癖操控大河主演？松山ケンイチ異例搶角真相！
爸逼試鏡直接爆紅
1985年3月青森むつ市出生，本名研一嫌畫數爛改カタカナ，2001年老爸推他擠1.6萬人オーディション，グランプリ到手！
2002年《ごくせん1》演小混混出道，2003年《アカルイミライ》電影首秀，180cm瘦竹竿身板紅翻天😂。
胖瘦隨便切換嚇傻人
綽號「變色龍」，2006年《デスノート》L宅到極致，2008年《デトロイト・メタル・シティ》死金屬狂人，壓力爆到重抽菸！
2017年《聖の青春》為棋手20kg猛長，羽生善治送初段證，リリー笑「你內心挖太狠了」！2025年ピクサー《星つなぎのエリオ》惡役，自爆「我最爛壞蛋😈」。
大河自己搶角異例神
2012年主動要《平清盛》平清盛，NHK傻眼直接封主角！狂看仲代DVD，偷問妻夫木秘訣，真剃頭出家，圈內全嚇壞。
2024年《虎に翼》先輩，笑說「15年老夢想終於中」，粉狂喊「松ケン大河朝ドラ雙王，神啊📺」！
2025片單多到看不過來
1月《クジャクのダンス、誰が見た?》律師，6月《おい、太宰》太宰治搭小池榮子，7月劇場版，8月《海辺へ行く道》聲優+《星つなぎのエリオ》吹替，
12月《新解釈・幕末伝》土方歳三跟広瀬アリス岩田剛典，電影.com直呼「壞透骨髓，爆笑」！
半年農夫綠生活超chill
2011年娶小雪生三娃，2018年雪國買獨棟，半年務農半年殺青！2016年獵槍執照駆除害獸，2022年和小雪搞「momiji」皮包品牌，
IG 25萬粉po新作，留言「エコ包買翻，超潮👜」！震災後福島清瓦礫，粉暖叫「松ケン真漢子💪」！
廣告接不停帥翻全家
2024年キリンビール本麒麟，2025年ALSOK家安、Shark吸塵、キッコーマン親子燒肉篇，X粉笑「賣醬油都帥，家裡全掃光😂」！
社群天天鬧翻天
X 16.9萬Bio「採掘投降」，10月po愛稱梗，回「まつけん永遠王」「サンバ回歸哈哈」！IG momiji 25萬，9-10月秀皮包エコ，每篇1-5K讚！
#松山ケンイチ熱搜霸主，網友嘆「從L到土方，越演越怪😵💫」，老博客粉還在懷舊！
青森怪咖癖好大集合
愛縱寫穿木屐吃鰻魚，下棋高手，中學棒高跳東北第四！癖好摸鼻豎拇指（《親指さがし》後遺），《蒼き狼》振り向反町隆史吼「又豎重拍」，全組笑瘋😂。
辣的碰不得、貓過敏，小學叫「サンバ」追松平健，現在要喊「ケツマン」！
圈內大咖齊讚爆
迷蓋瑞歐德曼，目標木村拓哉淺野忠信中村獅童，《男たちの大和》對談超投緣！前田哲：「他低語超冷笑話」。アクション導小原：「體硬バク宙卻秒殺，小學體操仔吧！」
喬尼戴普粉到《魔髮》首映震驚，台灣「健一」錯字尷尬死。
2024影帝獎照拿不完
《ロストケア》殺人犯奪プロ大賞，過去《デスノート》新人《聖の青春》雙影帝，ORICON點評「好人好角，穩贏」！日刊訪談：「快樂就獨處小事」。
Japhub小編有話說
靠北，松山ケンイチ從青森愣小子變農夫影帝，這轉場誰接得住啊😆！他帥還實在，小編都想囤momiji包了。
快衝X IG盯土方歲三，絕對不能漏！小編打包票2025更野，轉發喊兄弟一起瘋，冬天high爛天啦～
