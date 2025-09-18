小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
【松本清】北角匯店開幕 會員9折、買滿$300送$30優惠券
松本清於9月18日進駐北角匯，開設第15間分店，提供一應俱全的藥妝、護膚、健康食品及生活雜貨，更帶來一系列至抵開幕優惠！
松本清會員限定全店9折、買清$300送「松本清購物袋」
於9月18至21日期間，松本清會員可享限定優惠全店9折。另外，消費滿$300即可獲贈「松本清購物袋」1個，每日限定150個，送完即止。
買滿$300送「$30優惠券」
於9月18至28日期間，折實買滿$300即送1張$30優惠券，優惠券可於松本清香港全線分店消費滿$300時使用。
松本清北角匯店推薦商品
日期：2025/07/31 - 2025/08/10
地點：北角渣華道123號, Harbour North北角匯2期地下G28-29 & G33-34號舖
