松本清北角匯店9.18開幕！5大自家品牌好物推薦、開幕期會員限定9折＋滿$300送$30優惠券
松本清在7月尾才於康城開店，過了一回來到9月就在北角匯插旗。日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」於2025年9月18日進駐北角匯，開設第15間分店！鄰近港鐵北角站，步行約1分鐘即可到達，方便區內居民及訪客輕鬆前往。
一如以往，松本清開張期都會有優惠，今次有會員限定9折、滿$300送購物袋、另外又會送優惠券$30， 確是又令大家多個藉口去消費。
松本清北角匯店優惠1
日期：9月18日至9月21日
松本清會員限定優惠 - 全店9折
*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。*優惠只適用於北角匯店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。
松本清北角匯店優惠2
日期：9月18日至9月21日
消費折實滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1個
*以每單消費折實滿HK$300即送1個。*每日限定150個，送完即止。*優惠只適用於北角匯店。消費金額以每單折實總金額計算。每人只限獲贈購物袋1個。
松本清北角匯店優惠3
日期：9月18日至9月28日
消費折實滿HK$300送「HK$30優惠券」1張
*「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。*「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。優惠券使用期由2025年9月29日至2025年10月31日止。使用條款及細則以優惠券為準。
今期松本清有什麼好物推介呢？
松本清好物推薦1.松本清x KOSÉ共同研發自家品牌 - RECiPEO
松本清會入口日本熱賣藥妝外，本身都有推出自家品牌，其中亦跟KOSÉ聯名推出專為敏感肌膚而設計系列RECiPEO。當中，盈透安膚洗顏泡沫，細緻綿密泡沫溫和清淨老化角質和污垢，締造水嫩透明感膚的泡沫潔面乳。另外，無時無刻都要防曬的朋友，可留意這款盈透安膚防曬霜，SPF35/PA+++，配合80%美容液，長時間持續滋潤，同時守護肌膚免受紫外線及乾燥損傷。
松本清好物推薦2.松本清自家高性價比美妝品牌 - nake
松本清自家CP值高的品牌nake，其保濕凝膠妝前底霜都有不少日本女生推薦。透薄得來又易推，亦有均勻膚色的作用，隨後再加粉底會令妝容更貼。另外nake都推出了高光筆，用來做highlight非常方便。
松本清好物推薦3.松本清自家品牌 - ARGELAN有色潤唇膏
一眾潤唇膏控又有新目標，這款同為松本清自家出品的ARGELAN有色潤唇膏長期熱賣，100%有機天然成分。高保濕及顯色配方，含有椰子油、柚子籽油、百香果籽油，持久保濕，打造豐潤雙唇。而且有粉紅玫瑰、橘紅及覆盆子淡紫色，冷暖膚色的朋友都可選心水血氣潤唇膏。
松本清好物推薦4.松本清自家品牌 - matsukiyo
有逛松本清的朋友都會對matsukiyo不陌生，周不時都可以尋到寶，其中，頭髮整理噴霧都有不少朋友買來放家裡「看門口」。噴霧含神經醯胺、玻尿酸成分，能形成保濕防護膜，輕鬆撫平起凌亂頭髮，重現潤澤柔順秀髮與光澤；修護因頭髮造型及外來環境帶來的傷害及降低靜電。另外品牌又有按摩洗髮刷，也是近年很流行使用的梳類，美甲人士也容易握住的手柄設計，方便按摩頭部同時可以清除頭皮和污垢。
松本清好物推薦5.松本清自家品牌 - CONCRED護髮產品
CONCRED護髮產品，獨特的支撐配方，加強高濃度氨基酸效果，防止氨基酸流失，密封式修護受損髮質，而且是無矽配方，CP值高又做到髮廊級數的護髮產品。當中都有分「高損傷修護系列」適合分岔、染燙、斷裂髮絲；「高保濕修護系列」適合乾旱、打結、毛躁頭髮，因應髮絲類型選擇。
