松本清香港全線分店由即日起至11月23日，限時3日舉行狂歡購物祭，指定化妝護膚品可享85折優惠！不少產品都有特價優惠，抵買推介有天然純淨化妝棉低至$13、休足時間舒適清涼足貼18片平均每件$42.1、THE RETINOTIME 抗皺修復潤手霜低至$107.7，折扣不包括&be, cipicipi, WONJUNGYO及EXCEL產品，優惠不可與其他優惠券同時使用。

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/11/23

地點：松本清香港分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso