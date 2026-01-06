冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
松本清啟德天璽天Mall新店1.8開幕！第17間分店近AIRSIDE，開幕期會員9折優惠，入手Threads脆友大推低刺激卸妝油
松本清在2026年又來開分店了！今次選址啟德天璽·天Mall，近AIRSIDE位置開設第17間分店，讓一眾啟德居民方便入手日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。松本清啟德天璽·天 Mall店開幕期內亦會有3大優惠，各位鎖定開幕日期及優惠詳情！
松本清進駐天璽·天Mall座落啟德協調道10號，無縫連接啟德站，是區內最大住宅基座商場，經隧道連通住宅天璽·天及AIRSIDE商場，右鄰則是集購物、藝術和娛樂為一體的「The Twins 雙子匯」，獨享全天候購物享樂優勢。松本清繼續有琳瑯滿目的日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨，在開幕期內會有限定3大優惠，包括：
松本清香港V Walk分店優惠1.松本清會員限定優惠 - 全店9折
日期：1月8日至1月11日
*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。
*優惠只適用於天璽天店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。
松本清香港V Walk分店優惠2.消費折實滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1個
日期：1月8日至1月11日
*以每單消費折實滿HK$300即送1個。
*每日限定150個，送完即止。
*優惠只適用於天璽天店。消費金額以每單折實總金額計算。每人只限獲贈購物袋1個。
松本清香港V Walk分店優惠3.消費折實滿HK$300送「HK$30優惠券」1張
日期：1月8日至1月18日
*「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。
*「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。優惠券使用期由2026年1月19日至2026年2月16日止。使用條款及細則以優惠券為準。
松本清啟德天璽天Mall分店詳情：
正式開業日期：2026年1月8日(星期四)
地址：九龍城啟德協調道10號天璽天商場LG樓LG31號舖
營業時間：星期一至日10:00 AM至10:00 PM
電話：(852) 2682 8383
松本清好物推薦1. matsukiyo 低刺激卸妝油
松本清自家品牌matsukiyo都有不少好物推薦，這次來推介大家留意品牌的低刺激卸妝油，在Threads上得到不少脆友大讚其高性價比高，而且無添加防腐劑、色素、加工香料，溫和低刺激。可以乾濕兩用，含多種植物性保濕配方，保濕同時能輕易卸除彩妝。
松本清好物推薦2. ARGELAN 有色潤唇膏
松本清人氣自家品牌ARGELAN的有色潤唇膏，也得到不少喜愛有色潤唇膏人士推薦，其使用100%有機天然成分。高保濕及顯色配方，含有椰子油、柚子籽油、百香果籽油，持久保濕，打造豐潤雙唇。
松本清好物推薦3. matsukiyo LAB 低分子膠原蛋白粉 5000mg
同樣是來自自家品牌matsukiyo的商品，不只化妝品，其膠原蛋白粉也深得有不少日本妹子熱愛，其含有骨膠原、透明質酸、維他命C等成分。能溶解於任何冷熱飲品內，促進肌膚回復彈性。
松本清好物推薦4. matsukiyo 彈力美肌眼 & 法令紋貼膜
松本清自家品牌matsukiyo的人氣商品之一，眼袋與法令紋貼膜長期熱銷，其含有視黃醇 (維他命A)、維他命E、荷荷芭油、角鯊烷油、透明質酸等多種保濕成分。可以在晚間整晚貼敷，精華成分可撫平眼紋及法令紋，恢復肌膚彈性，讓肌膚變得緊緻水嫩，是性價比高的保濕急救好物。
松本清好物推薦5. matsukiyo WASHBLACK 去漬劑
去漬劑基本上是很多人手袋裡都會有的除污小物，這款matsukiyo的WASHBLACK去漬劑，可以用於去除紡織品上的污漬，如：原子筆、墨水、唇膏印、粉底印、酒漬、食物醬汁，非常方便又便攜。
