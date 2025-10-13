松本清香港V Walk分店10.23開幕！進駐西九龍大型購物商場，開幕期會員9折優惠＋滿額送減$30優惠券

松本清在9月才開完在北角的分店，到了10月23日就進駐西九龍大型購物商場V Walk開設第16間分店！分店設於港鐵南昌站附近，讓一眾在西九龍區的朋友可以方便入手日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。松本清V Walk店開幕期內亦會有3大優惠，各位鎖定開幕日期及優惠詳情！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

松本清正式進駐V Walk，帶來琳瑯滿目的日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。在開幕期內會有限定3大優惠，包括：

廣告 廣告

（官方圖片）

松本清香港V Walk分店優惠1.松本清會員限定優惠 - 全店9折

日期：10月23日至10月26日

*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。*優惠只適用於V Walk店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

松本清香港V Walk分店優惠2.消費折實滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1個

日期：10月23日至10月26日

*以每單消費折實滿HK$300即送1個。*每日限定150個，送完即止。*優惠只適用於V Walk店。消費金額以每單折實總金額計算。每人只限獲贈購物袋1個。

松本清香港V Walk分店優惠3.消費折實滿HK$300送「HK$30優惠券」1張

日期：10月23日至11月2日

*「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。*「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。優惠券使用期由2025年11月3日至2025年11月30日止。使用條款及細則以優惠券為準。

（官方圖片）

（官方圖片）

松本清香港V WALK分店詳情：

正式開業日期：2025年10月23日(星期四)

地址：香港西九龍深旺道28號2樓 L2-47-49號舖

營業時間：星期一至日10:00 AM至10:00 PM

電話：(852) 2568 8818

松本清好物推薦1.matsukiyo POLLU-BARRIER 面膜

松本清自家品牌matsukiyo都有不少好物推薦，這次來推介大家留意品牌的面膜，其提亮面膜及毛孔緊緻面膜都好受歡迎，採用100%植物原料製的面膜紙，完美貼合眼周及肌膚。提亮面膜配合穀胱甘肽、速攻型維他命C、艾草等成分，打造晶瑩剔透的亮白膚；毛孔緊緻面膜則配合生物素、甘草酸、魚腥草等成分，打造水嫩彈潤的水光肌。

matsukiyo POLLU-BARRIER 提亮面膜

matsukiyo POLLU-BARRIER 毛孔緊緻面膜

松本清好物推薦2.THE RETINOTIME 彈力滋潤嘴唇精華液

這款嘴唇精華液已經不只第一次推介，很多熱愛日本藥妝的朋友都很愛，其護唇效果很水潤，夜晚厚厚塗在嘴唇上，過完夜後抹掉就會給了水潤的嫩唇。基本黑色款是水潤保濕透明款；粉紅色是帶有裸粉色的潤唇膏；純紅色是塗了有好氣息的有色潤唇膏。

THE RETINOTIME 彈力滋潤嘴唇精華液

THE RETINOTIME 抗皺唇部精華豐盈霜

THE RETINOTIME 抗皺唇部精華豐盈霜 純紅色

松本清好物推薦3.matsukiyo 粉撲、化妝刷清潔劑

同樣是來自自家品牌matsukiyo的商品，粉撲、化妝刷清潔劑，就是基本又易用的清潔劑，無添加香料、著色料、防腐劑成份，幫助除菌作用，性價比也高。

matsukiyo 粉撲 化妝刷清潔劑

松本清好物推薦4.SKIO VC 活肌潔面啫喱

松本清獨家品牌SKIO，其VC煥白角質滲透精華液很受歡迎，3合1有著導入精華液，化妝水與精華液的功效，含有維他命C、綠茶萃取物、水楊酸的黃金比例，解決黑斑、毛孔粗大、皮膚粗糙與暗沉問題，呈現絹絲般的肌膚。小編自己在早上用，當作「早C晚A」的早上維C精華使用，隨後用日霜就可以了，有助煥白肌膚。

SKIO VC煥白角質滲透精華液

另外，VC卸妝膏、VC活肌潔面啫喱也是品牌熱銷單品，卸妝膏有著卸妝、洗臉、護理角質、按摩、面膜5合1的功效，含維他命C誘導體與酵素，能深層清理老化角質及毛孔深處的污垢。對於乾敏肌人士（小編是其中一員），這款潔面啫喱不起泡，相對洗完臉不會讓臉很乾、很緊繃；當中含有維他命C誘導體、蛋白聚糖，洗臉同時改善毛孔粗大和粉刺問題。

SKIO VC活肌潔面啫喱

SKIO VC卸妝膏

松本清北角匯店9.18開幕！5大自家品牌好物推薦、開幕期會員限定9折＋滿$300送$30優惠券

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

aespa Giselle素顏驚豔全網，牛奶肌好膚質秘密大公開：最愛日本$30有找洗面乳？附同款平價護膚美妝好物！

可愛到犯規！Sanrio聯名Olive Young彩妝、護膚品六選 6折起入手！ MEDIHEAL印有黑色皮膚Kuromi、AMUSE張員瑛同款

抗衰老精華｜APIVITA抗氧化護膚品新目標，兩款「蜂科技精華」亮相：C15蜂膠抗氧化、HA5蜂蜜修復保濕精華