F4男神如何變身德川家康？ 松本潤新公司藏著什麼計畫！

足球少年闖進傑尼斯

松本潤，1983年8月30日生在東京豐島區，A型血，173公分，帥得剛剛好！小時候他可是運動小能手，會游泳、打棒球，還踢足球，沒想到小學二年級被小貨車拖行20米，右腳掌留下疤痕，卻練就了他的超強意志力！😅

1996年，他加入傑尼斯，1997年就在《保険調査員 しがらみ太郎の事件簿 第3作》客串出道。2001年，他接棒NTV《金田一少年之事件簿 第3シリーズ》，

化身第二代金田一一，少年偵探的帥氣模樣直接讓粉絲淪陷！X上有人回味：「松潤那時的眼神，真的會電人！🕵‍♂」

道明寺司掀起F4熱潮

2005年，松本潤的人生直接開外掛！他在TBS《花樣男子》系列演道明寺司，霸道總裁的深情款，直接讓全日本少女為他瘋狂！😍 這部劇讓他拿下第31回ザテレビジョンドラマアカデミー賞助演男優賞（2007），

2008年的《電影 花樣男子》更把人氣推到頂點！2025年10月，X上粉絲還在慶祝《花より男子》20周年，留言：「道明寺就是松潤，無人能取代！」（likes 18）。

2007年，他主演《料理新鮮人》（バンビ〜ノ!），變身義大利菜廚師，還拍了首部主演電影《妹妹戀人》（僕は妹に恋をする），票房和話題雙雙炸裂！

99.9的翻案王牌

松本潤可不只是偶像派！2016到2018年，他在TBS《99.9 不可能的翻案》（99.9-刑事専門弁護士-）跟香川照之、榮倉奈奈（第一季）和木村文乃（第二季）飆戲，

第二季平均收視17.6%，最終話21.0%，直接稱霸2018年日劇收視！🏆 他橫掃日刊スポーツドラマグランプリ4冠（2018），

2021年的電影版《99.9 不可能的翻案 THE MOVIE》也超圈粉。他在2025年ORICON訪談說：「這角色讓我學會用細節抓住觀眾的心。」粉絲在X上狂喊：「松潤的律師太燒腦，帥到犯規！🔥」

大河劇的家康挑戰

2023年，松本潤挑戰NHK大河劇《どうする家康》，飾演德川家康，第一次演歷史大咖！他在NHK訪談說：「家康讓我重新思考人生的選擇。」（NHKアーカイブス，2023）這部劇讓他從偶像派變身實力派，

粉絲留言：「松潤的家康有種大將的沉穩感！😢」他還有《極道鮮師》（2002，與仲間由紀惠）、《寵物情人》（2003，與小雪、石原聰美）、《失戀巧克力》（2014，與石原聰美、水原希子）等經典，部部都是回憶殺！

從嵐到獨立老闆

作為嵐的紫色擔當，松本潤從1999年《A・RA・SHI》出道到2020年團體休止，留下了無數神曲和演唱會記憶。2024年5月，他從STARTO ENTERTAINMENT獨立，

6月1日開設MJC Inc.，還順手開了Instagram（@jun_matsumoto__mj，140.4萬粉絲）！第一篇貼文就宣布新工作，粉絲直呼：「松潤獨立後更耀眼了！💜」

2025年5月，他主演TBS《19番目のカルテ》，首次演醫師，他在ORICON訪談說：「這角色讓我感受到傾聽的力量。」X上討論超熱：「松潤的醫師溫暖又專業，太期待了！」

義大利麵達人與海賊迷

私下的松本潤超會享受生活！他愛做義大利麵和提拉米蘇，連咖啡都喝得很有格調。☕ 他還是《海賊王》的死忠粉，從連載初期就追，粉絲笑說：「松潤跟路飛一樣有領袖范！」

他超崇拜足球明星伊涅斯塔，還在《嵐の大運動會》收到偶像的簽名球衣，開心得像個大男孩！😄 他的廣告也很吸睛，像2008年的Pepsi Nex和2010–2013年的KOSE Fasio，帥到讓人想多看幾眼。

社群熱度炸裂

松本潤的社群號召力超強！Instagram有140.4萬粉絲，X上@j_storm_mj（73.6K粉絲）常更新他的動態。2025年10月，《花より男子》20周年話題火爆，

粉絲po：「F4的松潤永遠是經典！」（likes 18）。新劇《19番目のカルテ》也掀起熱議，網友說：「松潤的醫師角色，感覺能治癒全宇宙！」（likes 2）。

他9月po的佐川急便CM「NEXT」篇，還提到嵐演唱會計畫，粉絲激動留言：「紫色傳奇要回歸了！💜」

Japhub小編有話說

松本潤，簡直是日本演藝圈的永遠王牌！從《花樣男子》的霸道貴公子，到《19番目のカルテ》的溫柔醫師，他用42年的精彩告訴我們：帥氣可以是終身事業！😄

你是不是也想衝去看他的新劇，感受那份紫色魅力？快留言跟小編聊，你最愛松潤哪個角色？還是你也想知道他怎麼越活越帥？