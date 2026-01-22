立即投選年度十大消費新聞
鈴芽之旅配音喚出銀幕角色？ 松村北斗偶像銀幕雙修秘訣！
空手道黑帶到事務所的華麗轉身
松村北斗的起步充滿武俠風，從小學一年級就摸索空手道，練到黑帶水準，中學時還在靜岡大會奪下第二名，甚至闖進全國賽。這股不服輸的勁頭，意外推他進娛樂圈。
2009年2月，他因崇拜山下智久遞出簡歷，順利入社傑尼斯。那年6月，他和中山優馬等人組成中山優馬 w/B.I.Shadow，很快就以《惡魔之戀/NYC》CD出道。
這種從道場到舞台的轉換，像極了武士變身藝人，充滿戲劇張力。他笑說，那時只是追星，沒想到自己成了星。
177公分高挑身影的螢幕魅力爆發
別小看松村北斗的177公分身高，這讓他在鏡頭前像個天生主角。臉龐稜角分明，眼神總藏著故事感，適合詮釋內心糾葛的角色。他的演技不浮誇，而是層層堆疊情緒，
比如在《夜明けのすべて》裡，他把恐慌症患者演得細膩入微，連呼吸都藏戲。訪談中，他透露準備時看了不少社群分享，試圖捕捉真實狀態。
這種專注，讓他從新人變成導演寵兒，業界評他為「演技派」，還抱回日本アカデミー賞新人獎。身材優勢加上內在深度，簡直是銀幕上的致命武器。
從組合Jr.到出道的音樂戲劇並進
松村北斗的職業路像本多線劇本，2012年他以《私立馬鹿蘭高校》電視劇和電影版出道，飾演淺田哲也，正式跨足演戲。2015年在舞台《ジャニーズ銀座2015》上，
他和傑西等人組成SixTONES，2019年演唱會宣布2020年出道。音樂上，《Imitation Rain》讓他們一炮而紅，近期《一秒》還成了2026奧運主題曲。
戲劇則更猛，從NHK晨間劇《カムカムエヴリバディ》到《ファーストキス 1ST KISS》，他挑戰各種類型。
2022年配音《鈴芽之旅》的宗像草太，讓他聲優界也闖出一片天。這些經歷不重疊，每一步都像升級打怪，展現他的多變潛力。
社群低調卻溫暖的粉絲連結
在數位時代，松村北斗走低調路線，沒有個人社群帳號，全靠SixTONES官方平台發光。官方X @SixTONES_SME有百萬追隨者，常po團體日常、音樂預告；
Instagram @sixtones_official也達150萬，分享訪談片段和活動照。他不愛炫私事，而是透過音樂和訪談傳遞心聲，比如在Myojo萬字訪談裡，聊Jr.時期的掙扎，粉絲直呼親切。
這種不張揚的互動，像隱藏高手，偶爾回饋就讓支持者心暖。官方網站sixtones.jp更像粉絲基地，彙整新聞，讓大家跟緊他的步伐。
未來挑戰如迴旋踢的無限延展
展望前方，松村北斗的藍圖像無盡道場。30歲的他，已從空手少年變成熟藝人，未來或許更多國際合作，如《秒速5センチメートル》真人版的主演。
獲キネマ旬報最佳男優獎證明他的演技巔峰，音樂上SixTONES的新專輯《MILESixTONES -Best Tracks-》也蓄勢待發。
他在訪談中強調，珍惜每段經歷，無論甜苦。這份哲學，讓他持續進化，粉絲期待他踢出更多驚喜。
Japhub小編有話說
哎喲，挖完松村北斗的資料，小編我都想去學空手道了——這傢伙的轉型太勵志！從黑帶到銀幕王者的跳躍，證明堅持就能閃耀。
如果你新粉，從《鈴芽之旅》入坑準沒錯；老鐵們追追新音樂，保證high翻。總之，他是那種內外兼修的類型，值得追隨。下回有新八卦，小編馬上報到，別走開喔～
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
滕麗名領30年金牌掀回憶殺 網民：陳三元陪住大家成長
TVB喺噚日（21日）舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》，滕麗名、黎芷珊、湯盈盈、姚瑩瑩、譚俊彥、龔嘉欣、吳偉豪、周嘉洛、關曜儁等藝人出席，而滕麗名、黎芷珊、湯盈盈及姚瑩瑩獲30年金牌，重1.5両，價值約6萬港元，佢哋異口同聲話繼續效力TVB，期待領40年金牌，甚至要學「阿姐」汪明荃獲50年金牌。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！
張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
專訪｜車婉婉《中年好聲音》真心付出愛獲主持獎 母親離世傷心到爛聲成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
資深歌手、演員車婉婉，近年又多了個讓人印象深刻的崗位：節目主持。這年度她憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，台上情緒激動，全因得來不易：「每一次開工我都係諗住，曾生（曾志偉）對我咁好Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，去年添sir突然連環爆緋聞，先係傳佢力追TVB高層樂易玲（樂小姐），之後再被網媒拍到同黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)喺商場攬抱和搭膊Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己
阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
姜麗文生日大飽口福 父親秦沛驚喜現身甚溫馨
【on.cc東網專訊】藝人姜麗文（Lesley）曾經歷抑鬱症，去年底在社交平台發千字文自爆抑鬱症再復發，令人擔心。近日她在社交平台出Po近況，1月28日便40歲生日的她，透露身在加拿大溫哥華，正在慶祝生日月，她分享多張吃喝玩樂照，有在家中吃大餐，食物放滿一枱，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳妍希憑《狙擊蝴蝶》翻紅！41歲離婚後越活越順，這段婚姻困住她的是什麼？
42歲的陳妍希在去年經歷了離婚，也因為演出《狙擊蝴蝶》再度翻紅。她在劇中詮釋的姐姐角色，結合外表與歷練帶出的沉穩氣質，讓不少觀眾留下深刻印象。宣傳期間，她大方回顧過去與陳曉的求婚片段，不僅沒有引起網友反感，網路上反而出現不少正面回應。姊妹淘 ・ 1 天前
蔡思貝飛瑞士帶父母食好東西 父女篤波搞笑握手
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝將於下月一日將於廣州開騷，日前難得有假期，她特別跟爸爸、媽媽到瑞士旅行，放鬆一下，還大擦當地馳名的芝士火鍋，思貝昨於社交平台分享旅行時的靚相及短片，相中，除了一家人開開心心食火鍋之外，思貝還與爸爸一起打枱波，思貝爸爸球技相當不錯，東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
方媛拍短影音當網紅！ 郭富城力挺老婆「不只是照顧孩子」：有理想很重要
1月17日，郭富城出席公開活動時，談到妻子方媛經營短影音、分享生活一事，大方表示自己非常支持。他表示，方媛不只是照顧孩子，也很享受拍片、分享日常，認為「有自己的理想很重要」，因此樂見太太做出這樣的嘗試。姊妹淘 ・ 6 小時前
碧咸「回應」大仔Brooklyn對家庭的千字文不滿，作為爸爸的他：容許孩子們去犯錯
碧咸大仔與家庭不和事件，作為爸爸的David Beckham在Squawk Box節目上「含蓄回應」關於大仔Brooklyn的行為：「孩子們有權利犯錯，這是他們其中一個學習的方式，這也是我的育兒方法之一。」他補充，「有時候你也得讓他們自己去犯錯。」這回應是剛好在碧咸大仔發布了6頁IG Stories的訪問對話。Yahoo Style HK ・ 1 天前
蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚
現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson亮相2026秋冬巴黎男裝周 首度公開未發行新曲《Sex God》
王嘉爾身穿黑色皮褸亮相，帥氣十足亮相2026巴黎男裝周，獲邀出席LV秋冬26男裝秀。自2023年首次出席以來，此乃是王嘉爾第五次登上巴黎時裝週秀場。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
傅穎廣州搞粉絲見面會 嚴禁着黑白灰唔畀送禮
【on.cc東網專訊】藝人傅穎（Theresa，現名傅寶誼）近年轉往內地發展，選擇定居內地並積極經營直播帶貨賺錢，不過忙於工作之餘，愛錫粉絲的她日前（18日）於廣州舉行粉絲見面會，與粉絲近距離互動。當日Theresa以一身粉色襯衫配棕色領呔及牛仔褲亮相，活動中除東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
45歲鍾欣潼PO生日美照重回巔峰狀態 網民：又美出新高度
Twins成員鍾欣潼（阿嬌）係公認嘅零死角凍齡女神，噚日（21日）迎來45歲生日，佢喺小紅書上載生日美照與網民分享，瘦身成功嘅每一張都美出新高度，重回巔峰狀態。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
潘瑋柏為宣云慶祝35歲生日！「愛人視角」記錄最美老婆 甜蜜留言閃爆粉絲
1月18日，潘瑋柏妻子宣云迎來35歲生日，她在社交平台分享一系列慶生照片，身穿白色吊帶裙、頭戴珠寶皇冠，氣質溫婉如童話公主。照片由潘瑋柏協助拍攝，他還在留言區邀功「我拍得真好」，甜蜜氛圍吸引不少網友關注。姊妹淘 ・ 1 天前
戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製
而兩人拍攝宣傳照時的化學反應，更是讓社群瞬間失守。相視而笑的眼神交流、若有似無的距離感，每一張都像在偷放戀愛彩蛋，逼得粉絲一邊尖叫一邊狂存圖。甜到讓人懷疑是不是拍了情侶寫真，直接替大家準備好一整季的心動指數～戲外同樣話題不斷的，還有高允貞的私服穿搭。身為...styletc ・ 1 天前