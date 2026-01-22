鈴芽之旅配音喚出銀幕角色？ 松村北斗偶像銀幕雙修秘訣！

空手道黑帶到事務所的華麗轉身

松村北斗的起步充滿武俠風，從小學一年級就摸索空手道，練到黑帶水準，中學時還在靜岡大會奪下第二名，甚至闖進全國賽。這股不服輸的勁頭，意外推他進娛樂圈。

2009年2月，他因崇拜山下智久遞出簡歷，順利入社傑尼斯。那年6月，他和中山優馬等人組成中山優馬 w/B.I.Shadow，很快就以《惡魔之戀/NYC》CD出道。

這種從道場到舞台的轉換，像極了武士變身藝人，充滿戲劇張力。他笑說，那時只是追星，沒想到自己成了星。

177公分高挑身影的螢幕魅力爆發

別小看松村北斗的177公分身高，這讓他在鏡頭前像個天生主角。臉龐稜角分明，眼神總藏著故事感，適合詮釋內心糾葛的角色。他的演技不浮誇，而是層層堆疊情緒，

比如在《夜明けのすべて》裡，他把恐慌症患者演得細膩入微，連呼吸都藏戲。訪談中，他透露準備時看了不少社群分享，試圖捕捉真實狀態。

這種專注，讓他從新人變成導演寵兒，業界評他為「演技派」，還抱回日本アカデミー賞新人獎。身材優勢加上內在深度，簡直是銀幕上的致命武器。

從組合Jr.到出道的音樂戲劇並進

松村北斗的職業路像本多線劇本，2012年他以《私立馬鹿蘭高校》電視劇和電影版出道，飾演淺田哲也，正式跨足演戲。2015年在舞台《ジャニーズ銀座2015》上，

他和傑西等人組成SixTONES，2019年演唱會宣布2020年出道。音樂上，《Imitation Rain》讓他們一炮而紅，近期《一秒》還成了2026奧運主題曲。

戲劇則更猛，從NHK晨間劇《カムカムエヴリバディ》到《ファーストキス 1ST KISS》，他挑戰各種類型。

2022年配音《鈴芽之旅》的宗像草太，讓他聲優界也闖出一片天。這些經歷不重疊，每一步都像升級打怪，展現他的多變潛力。

社群低調卻溫暖的粉絲連結

在數位時代，松村北斗走低調路線，沒有個人社群帳號，全靠SixTONES官方平台發光。官方X @SixTONES_SME有百萬追隨者，常po團體日常、音樂預告；

Instagram @sixtones_official也達150萬，分享訪談片段和活動照。他不愛炫私事，而是透過音樂和訪談傳遞心聲，比如在Myojo萬字訪談裡，聊Jr.時期的掙扎，粉絲直呼親切。

這種不張揚的互動，像隱藏高手，偶爾回饋就讓支持者心暖。官方網站sixtones.jp更像粉絲基地，彙整新聞，讓大家跟緊他的步伐。

未來挑戰如迴旋踢的無限延展

展望前方，松村北斗的藍圖像無盡道場。30歲的他，已從空手少年變成熟藝人，未來或許更多國際合作，如《秒速5センチメートル》真人版的主演。

獲キネマ旬報最佳男優獎證明他的演技巔峰，音樂上SixTONES的新專輯《MILESixTONES -Best Tracks-》也蓄勢待發。

他在訪談中強調，珍惜每段經歷，無論甜苦。這份哲學，讓他持續進化，粉絲期待他踢出更多驚喜。

Japhub小編有話說

哎喲，挖完松村北斗的資料，小編我都想去學空手道了——這傢伙的轉型太勵志！從黑帶到銀幕王者的跳躍，證明堅持就能閃耀。

如果你新粉，從《鈴芽之旅》入坑準沒錯；老鐵們追追新音樂，保證high翻。總之，他是那種內外兼修的類型，值得追隨。下回有新八卦，小編馬上報到，別走開喔～

