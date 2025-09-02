Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
松江路優質地段 「小奢宅」成潛力股
[NOWnews今日新聞] 在台北市中心土地開發趨於極限的情況下，近幾年「小奢宅」逐漸蔚為主流，成為菁英人士眼中獨特的置產潛力股。信義代銷指出，小奢宅因坪數小，普遍講究「以小搏大、精緻規劃」，吸引年輕族群青睞。然而在面對全球市場波動、關稅效應衝擊下，兼具小而美，又擁優質地段，才能抓住頂尖人士資金配置的思維。
信義代銷指出，「澤暘松江」最大亮點，在於它是少數能將「松江路」與「小坪數產品」成功結合的案例。全座基地約172坪、規劃13–27坪，不僅正臨40米松江大道第一排、擁抱雙捷運站（松江南京站、忠孝新生站）、三條捷運線，距華山文創園區與三創生活園區僅數步之遙，形成商辦、文創、教育、交通，綿密交織的黃金生活圈，加上鄰近大安區、中正區，締造松江大道，難得一見「小奢宅頂級款」。成為今年信義代銷觀察中，最具話題與價值潛力的稀有個案之一。
地段以外，全案規劃也顛覆過往市中心小宅，空間機能單一的刻板印象。不只27坪格局擁3房雙衛，13與14坪微型尺度，更創造出一大房、獨立陽台、開窗衛浴、甚至容得下「更衣間」的豪宅驚艷，信義代銷指出這類規劃在松江路上幾乎是空白，「澤暘松江」等於一口氣補足市場長期缺乏的高規格小宅。
加上松江路更是北市金融商辦的大本營。據代銷團隊分析，近年國泰、新光、元大、六福等大型企業總部陸續啟動商辦改建潮，未來松江路將轉型為與信義區分庭抗禮的A級頂辦聚落，吸引更多企業高管、跨國人才進駐，對住宅市場形成明顯加分效果。
2018年成軍的【澤暘建設】由創辦人江德成總經理領軍。以凝聚長達30年豐富建築經驗，首發大作【澤暘松江】不僅選址，即鎖定重視機能效率、講究品質品味的國際旅人、企業主菁英，為白領菁英都認同的松江路，找到價值認同。加上豪邸團隊PGA，台灣大林組擔任營建顧問，並導入國際精品建材，打造智慧建築、銀級綠建築、耐震建築三大標章一次取得。奠定品牌首次出擊，即標定高端決心。目前預約參訪熱度已逐週攀升，預期公開後將吸引大量菁英客層進場，成為北市下半年最具吸引力的小宅指標。
