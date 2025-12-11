松浦亜弥生完娃神隱十幾年！ 短髮回歸讓全日本懷舊發作！

當年那個「啊呀呀」現在已經39歲了

說真的，看到松浦亜弥的名字，腦袋還是自動播放「♪ピーチピンクの片想い～」的洗腦旋律。她1986年生兵庫姫路，小個子156cm，卻在2001年15歲直接爆紅，

單曲賣破百萬，紅白連霸五年，簡直是那個年代的國民妹妹。粉絲現在回想還是會笑：「我們是看著她從國中制服長到婚紗的啊！」

15歲出道就扛住天大壓力

她後來自己說過：「一開始真的單純覺得好玩，但18歲那陣子壓力大到差點崩潰。」

結果還是靠一首首神曲撐過來，つんく♂看了都直接蓋章：「這孩子是天才。」現在想想，那時候的她根本是開著外掛在跑吧。

結婚生子後直接人間蒸發

2010年懷第一胎、2013年跟w-inds.橘慶太閃婚，然後就放話「無限期休息」。粉絲等啊等，等了十幾年，以為這輩子只能靠舊MV過日子了。

誰知道2022年突然跳出來拍ネスカフェCM，還親口說：「希望大家耳朵還記得我這聲音，我超認真唱的！」那一刻留言區直接淚崩：「媽呀啊呀呀回來了！！」

老公變成她的最佳代言人

現在她連官方社群都沒有，全靠橘慶太的IG當窗口。2025年結婚十周年那天，老公po了張她新短髮照配上新歌，

文案寫「聽到她唱還是雞皮疙瘩」，粉絲直接暴動：「美到認不出！」「這根本是熟女版的啊呀呀好嗎！」橘慶太還親自操刀製作新歌《Addicted》，夫妻倆這波操作也太甜了吧～

復出作品雖然少但每發必中

2022年那支ネスカフェCM讓大家哭著懷舊，2022年底《Addicted》配信一上線直接刷屏，2025年最新單曲又來，老公依舊幕後推手。

還有2024年她去棒球場開球，一顆直球帥氣進壘包，全場尖叫到破音，網友刷：「臂力還在線，偶像包袱完全沒了！」

粉絲自製應援團從沒停過

她本人不玩社群，但粉絲超硬！X上有專門「一天一啊呀呀」的帳號天天打卡，還有模仿帳號每天喊「今こそあややでぇ〜す」，

結婚十周年那天#松浦亜弥 直接衝熱搜，留言全是「復帰待ってます」「現在才正要開始吧！」這種熱度放現在的新人身上都少見。

Japhub小編有話說

松浦亜弥這十幾年安安靜靜當媽，卻還是能隨便一回來就讓大家心跳加速，這種「躺著也紅」的體質真的沒誰了。

老公幫忙發文、粉絲含淚守候，感覺她隨時準備好再開一次演唱會耶～

下次橘慶太再偷偷放新照，記得第一時間衝去留言打氣，說不定明年就真的能在場子裡聽到現場版「桃色片想い」啦！我們繼續等這位永遠的啊呀呀～✨