聖誕好去處九龍區合集
松浦亜弥生完娃神隱十幾年！ 短髮回歸讓全日本懷舊發作！
松浦亜弥生完娃神隱十幾年！ 短髮回歸讓全日本懷舊發作！
當年那個「啊呀呀」現在已經39歲了
說真的，看到松浦亜弥的名字，腦袋還是自動播放「♪ピーチピンクの片想い～」的洗腦旋律。她1986年生兵庫姫路，小個子156cm，卻在2001年15歲直接爆紅，
單曲賣破百萬，紅白連霸五年，簡直是那個年代的國民妹妹。粉絲現在回想還是會笑：「我們是看著她從國中制服長到婚紗的啊！」
15歲出道就扛住天大壓力
她後來自己說過：「一開始真的單純覺得好玩，但18歲那陣子壓力大到差點崩潰。」
結果還是靠一首首神曲撐過來，つんく♂看了都直接蓋章：「這孩子是天才。」現在想想，那時候的她根本是開著外掛在跑吧。
結婚生子後直接人間蒸發
2010年懷第一胎、2013年跟w-inds.橘慶太閃婚，然後就放話「無限期休息」。粉絲等啊等，等了十幾年，以為這輩子只能靠舊MV過日子了。
誰知道2022年突然跳出來拍ネスカフェCM，還親口說：「希望大家耳朵還記得我這聲音，我超認真唱的！」那一刻留言區直接淚崩：「媽呀啊呀呀回來了！！」
老公變成她的最佳代言人
現在她連官方社群都沒有，全靠橘慶太的IG當窗口。2025年結婚十周年那天，老公po了張她新短髮照配上新歌，
文案寫「聽到她唱還是雞皮疙瘩」，粉絲直接暴動：「美到認不出！」「這根本是熟女版的啊呀呀好嗎！」橘慶太還親自操刀製作新歌《Addicted》，夫妻倆這波操作也太甜了吧～
復出作品雖然少但每發必中
2022年那支ネスカフェCM讓大家哭著懷舊，2022年底《Addicted》配信一上線直接刷屏，2025年最新單曲又來，老公依舊幕後推手。
還有2024年她去棒球場開球，一顆直球帥氣進壘包，全場尖叫到破音，網友刷：「臂力還在線，偶像包袱完全沒了！」
粉絲自製應援團從沒停過
她本人不玩社群，但粉絲超硬！X上有專門「一天一啊呀呀」的帳號天天打卡，還有模仿帳號每天喊「今こそあややでぇ〜す」，
結婚十周年那天#松浦亜弥 直接衝熱搜，留言全是「復帰待ってます」「現在才正要開始吧！」這種熱度放現在的新人身上都少見。
Japhub小編有話說
松浦亜弥這十幾年安安靜靜當媽，卻還是能隨便一回來就讓大家心跳加速，這種「躺著也紅」的體質真的沒誰了。
老公幫忙發文、粉絲含淚守候，感覺她隨時準備好再開一次演唱會耶～
下次橘慶太再偷偷放新照，記得第一時間衝去留言打氣，說不定明年就真的能在場子裡聽到現場版「桃色片想い」啦！我們繼續等這位永遠的啊呀呀～✨
其他人也在看
聖誕自助餐優惠2025｜會展中心薈景佳節海鮮自助餐第二位$121！人均$280起食燒聖誕火雞／鐵板煎龍蝦／烤瑞士熱溶芝士
聖誕快到了！灣仔會展中心薈景推出「佳節海景自助餐」優惠：午餐第二位＋$121（即二人同行人均$280起），晚餐第三位＋$121（即三人同行人均低至$626起），即可享受聖誕大餐！午餐有豐富的節日美食如燒威靈頓牛柳、鐵板煎大蝦等；晚餐更可任食燒聖誕火雞、鐵板煎龍蝦、烤瑞士熱溶芝士等節慶豪饌，聖誕甜品每一款亦充滿了節日氣氛。而薈景更將化身成聖誕小鎮，佈滿聖誕樹及其他色彩繽的節日裝飾，令食客可置身其中拍照留念，整頓自助餐的聖誕氣氛爆棚！12月11日下午三點在KKday快閃搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
金裕貞減肥甩肉8kg瘦出新高度！包包面都不見了，從嬰兒肥瘦成直角肩身型管理大法
AAA 2025頒獎禮在台灣高雄完美落幕。與朴寶劍一起拿「10週年傳奇CP獎」的金裕貞美出新高度！今次亮相頒獎禮的金裕貞，嬰兒肥都不見了，原來狠甩8kg的她也很自律地控制飲食，想要告別嬰兒肥的朋友，也許可以參考金裕貞的甩肉飲食大法！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 23 小時前
向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 1 天前
痛哭喊演藝圈很恐怖！向佐遭疑要退圈
[NOWnews今日新聞]香港星二代藝人向佐是香港電影大亨向華強與陳嵐（向太）的大兒子，但不料從小就在演藝圈的他，近日登上中國紀錄片《尋真之地》時，突然崩潰落淚，痛哭喊演藝圈的人很恐怖，「我不想變複雜...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨離世，終年76歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑邀約茶聚及接受訪問，大談許紹雄離世前嘅病況及最後死因。紅姑於社交平台分享與遺孀龍嬿而和許惠菁見面傾談嘅內容，龍嬿而表示去年9月許紹雄發現患腎癌後，已進行切除腫瘤手術，康復進度亦理想，直言許紹雄係一個非常乖嘅病人，留醫兩、三天出院後都有聽從醫生叮囑，按時食藥和覆診，但喺今年10月，許紹雄感身體不適，檢查後得知癌細胞擴散到肺部，最後因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝，坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
黃子雄街頭代友截車盡顯風度 網友讚嘆上等人氣場「他演不了窮人」
曾經係TVB「御用有錢人」嘅黃子雄Geoff，最近被網民街頭偶遇，提到佢當時幫朋友截車過馬路，認為Geoff好有風度。發文者更大嘆「都說他和王敏德一樣，戲裡演不了窮人！」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「我最喜愛的歌曲」十五強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於 12 月 8日中午 12 時正式展開，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903 專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。投票截至 12 月 10 日中午 12 時，十五強走勢如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《尋秦記》定檔12.31 原班人馬重現大銀幕
古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，將於2025年12月31日正式登陸大銀幕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
驅魔龍族馬小玲｜電影捨棄院線上映 吳千語黃宗澤擔正 萬綺雯友情演出
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」；當中，飾演「馬小玲」嘅萬綺雯（蚊蚊）亦因而走紅。早喺2022年，有消息傳出將會翻拍成電影，由萬綺雯老公陳十三擔綱監制。不過，近日，愛奇藝正式宣布電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》將於12月11日上架，捨棄院線上映，直接登陸平台。演員陣容包括吳千語、黃宗澤、蔡潔、呂良偉、岑珈其、蘇麗珊、吳啟洋、廖子妤、劉心悠、謝雪心、朱柏康、黃文慧、郭柏妍等等。 另外，最令人期待嘅就係萬綺雯將會友情演出，飾演「馬丹娜」一角，讓粉絲興奮不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 1 天前
《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？ 張文傑跑太快提議遷就 鎮宇：X你老味，咁樣同前輩講嘢？
麥兆輝執導的《內幕》，由郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信主演。郭富城飾演查案正義律師、吳鎮宇則是個「甩甩漏漏」的警察，吳鎮宇更笑指Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
被剔出快艇名單 CP3淡然面對
【Now Sports】NBA老將基斯保羅上周在作客比賽途中，被洛杉磯快艇送回家，並且剔出參賽名單，對於這個突如其來的轉變，該「神級控衛」稱只是淡然面對，沒有甚麼可投訴。基斯保羅（Chris Paul）在最近一個贊助商宣傳訪問中，主動提及這次事件，指自己已經回家後，心裡感到平靜。「老實說，我已在家中，女兒昨日參予試練，我的外甥剛完成籃球比賽，而兒子12號亦有比賽參予，我對一切都處之泰然。我期待未來擔任小角色的機會，不論在那個崗位上。」基斯保羅今年7月時與快艇簽下1年合約，亦表明今季會是他在NBA最後一個球季，之後便退役，而他於本月15日後，快艇便可試探將其交易的可能性。now.com 體育 ・ 21 小時前
張家輝入圍《勁爆》男歌手硬撼張敬軒姜濤 網民：樂壇欠家輝一個交代！
【on.cc東網專訊】《新城勁爆頒獎禮2025》將於本月27日假灣仔會展舉行，今年8大獎項候選名單已於本月1日中午正式公開，經過一星期激烈戰況，首輪網民心水走勢終於揭曉。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
濱崎步面對「萬人空座演唱會」仍敬業唱下去，贏得掌聲更展現天后級的專業與堅持：成為我最難忘的演出之一
日本天后濱崎步的「I am ayu Episode 2」亞洲巡演原定於2025年11月29日在上海盛大開唱，門票售出逾1.4萬張，預計成為巡演收官之作。中日團隊耗時5天搭建華麗舞台，濱崎步提前抵達上海，為悼念香港宏福苑火災慘劇，更特意取消紅色服裝與火焰特效，呼籲粉絲避穿紅衣。Yahoo Style HK ・ 1 天前