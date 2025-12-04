松田翔太曬天價英國老車！ 車牌藏秋元梢的秘密暗號？

西門總二郎已經40歲了，你敢信

當年《花より男子》那個金毛＋牙籤＋一臉欠揍笑容的西門さん，現在真的40歲了。

10月F4 20週年話題又被挖出來，粉絲直接哭暈：「我還是高中生心態，他怎麼還是那麼帥」。

松田優作的小兒子，卻硬是不靠爸吃飯

家族光環閃瞎眼，爸爸松田優作、哥哥龍平、妹妹ゆう姫全都是圈內人，但他偏不走捷徑。

直接靠《LIAR GAME》把演技打出來，後面還自己寫自己導《THE TRUTH》，圈內人都說：「這傢伙根本是松田家最叛逆的那個。」

娶了橫綱千金秋元梢，兩人直接變最強隱婚CP

2018年低調結完就過小日子，狗仔連婚禮都沒拍到。IG偶爾丟個梢姐幫忙拍的照片，粉絲直接瘋：「這才是真貴族夫妻」「我酸到不行」。

今年初突然po了台夢幻英國老車，留言直接失控

1月9號他貼出一台超復古跑車，文案就一句「終於把夢想中的車弄到手了，太帥了」，粉絲刷到當場暴動：「翔太你這車也太有靈魂」「車牌有梢姐名字縮寫吧？甜死誰啊」。

8月跟龍平來了一趟兄弟旅行，合照帥到讓人想哭

兩兄弟隨便穿個T恤站在那邊，氣場直接爆棚，配文只有「兄弟旅行一周」。留言區直接變朝聖地：「松田兄弟同框根本國寶」「這才是真正的富二代日常」。

新片《呪術迴戰 澀谷事變》預告一出，聲音直接秒殺

雖然只是配角，但那把40歲的低沉嗓音一響起，粉絲直接雞皮疙瘩：「翔太的聲音怎麼越老越性感」「我願意為了這段預告二刷」。

au廣告裡的鬼太郎老爸，圈了一票新粉

三太郎系列那句「無敵の父、登場」，雖然只有幾秒，但帥到直接拿獎。粉絲留言：「翔太當爸爸也這麼帥，我直接報名當女兒」。

IG現在是他唯一偶爾冒泡的地方

126.3萬粉絲，每天刷就為了等他丟飼料。上次po了跟狗狗的合照，什麼字都沒寫，結果留言區直接變大型吸狗現場：「狗都比我會挑主人」。

Japhub小編有話說

松田翔太根本把人生過成隨便帥：想買車就買車，想跟哥去旅行就直接飛，想安靜就安靜，偏偏一露面還是能把螢幕戳破。

40歲還能這樣又帥又chill，娶了秋元梢還能低調放閃，這男人到底是怎麼辦到的？下次他再po兄弟照，我直接印出來貼牆上當海報拜拜啦！