松田翔太IG最催淚的那一天！ 40歲自己演自己搞假新聞？

他根本是含著金湯匙出生的壞小子

1985年東京杉並區出生，爸松田優作、媽松田美由紀、哥龍平、妹ゆう姫，家族成員隨便抓一個出來都夠拍一部電影。

小時候才4歲就失去老爸，但這完全沒把他打倒，高中畢業跑去英國混了一陣，回來2005年直接出道，結果《花男》一播，

西門總二郎那個勾人眼神直接讓亞洲少女集體失心瘋，粉絲到現在還在喊：「那個眼神我可以再戀愛十年！」

從腦力戰到變態貴族什麼都敢接

紅了之後他完全不走偶像老路，《LIAR GAME》裡跟戶田惠梨香玩智力對決冷到骨子裡，《イキガミ》直接拿新人獎，然後《東京喰種》把月山習那個變態美食家演得讓人又怕又愛。

粉絲常說：「翔太演什麼像什麼，連變態都變得超有魅力！」他自己也笑說舞台最像老爸，壓力大到腿軟但超爽～

今年直接自己當老闆開劇

2025年最猛的就是這部《THE TRUTH》，他不只演，還自己策劃，演的就是「松田翔太」本人，找來菅田、歐大哥、柄本時生一起搞亂新聞節目，

預告一出直接把網友炸醒：「這什麼神仙陣容，我半夜爬起來也要追！」10月還跑去虎之門廣告祭當講者，11月Cartier活動跟高良健吾他們喝到半夜，IG一po帥照下面直接淪陷。

跟秋元梢的狗糧撒得又低調又甜

2018年閃婚橫綱千金秋元梢後，兩人超少公開秀，但偶爾丟一顆糖就甜到蛀牙。翔太40歲生日梢po合照，他回「愛跟品味都滿分」，粉絲直接嗨到放煙火！

今年一起潛水、玩水上活動，他丟一堆ウェットスーツ美腿照，留言區全是：「你們這是公開處刑單身狗嗎？」哥龍平40歲生日他還po兄弟旅行照，網友哭喊：「松田家基因也太犯規！」

IG永遠是粉絲的快樂源泉

126萬粉的IG，隨手一張海邊照就能破萬讚，Zoff眼鏡廣告他當創意總監，po出來直接被搶光。爸忌日他會po優作生前照片寫「一年最難過的一天」，

粉絲刷一整排眼淚；哥生日、老婆生日又變撒糖模式，粉絲直呼：「這帳號根本情緒過山車，一秒哭一秒甜！」

Japhub小編有話說

松田翔太根本是把「壞男孩長大後還是寶」這件事演到極致啊！從F4眼神殺到自己開劇當製作人，還能把橫綱千金娶回家低調撒糖，

40歲還在玩新花樣。這男人告訴我們：帥可以帥一輩子，實力也可以一直衝。喜歡日劇的、懷念花男的、還是單純想看神仙夫妻的，趕緊去IG蹲他，下一個驚喜隨時會炸！