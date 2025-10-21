板垣伴信預排Facebook遺言！58歲忍者之魂背後未完復出！

忍者之魂的永恆戰鬥終章

哎喲，遊戲圈今天丟了個大炸彈！那位以《忍者外傳》和《生死格鬥》聞名的鬼才板垣伴信，2025年10月16日震驚離世，享年58歲。這消息從他個人Facebook跳出來，一篇預排的遺言貼文像忍者暗器般直擊人心。😲

板垣生前總是皮衣墨鏡、表情桀驁，華語圈還叫他「硫酸臉」，但誰知這位硬漢會用這麼溫柔的方式道別？他的故事，從1992年加入Tecmo當圖形工程師起步，到創立Team Ninja重生經典，簡直是動作遊戲的血脈傳承。

預排遺言的克制與自豪迴響

貼文標題《最後的話語》，開頭就直球：「我的生命火焰即將熄滅。這訊息發布時，就是我離開的時刻。」他託付給親近的人發佈，

內容回顧一生像場最終關卡：「我的人生是場不懈戰鬥，雖然麻煩過不少人，但能貫徹信念奮戰到最後，我很驕傲。沒遺憾，但對不起，無法再給粉絲新作。」😂

這段話不只感傷，還透著他一貫的直率風格——想想他過去批評遊戲產業的辣評，現在卻溫柔道歉。粉絲讀完直呼心碎，X上瞬間刷滿「安息吧，前輩，你永遠是忍者」。

從圖形小子到Team Ninja教父的崛起

板垣的開發路像他的遊戲一樣刺激！1992年從早稻田大學法律系畢業，進Tecmo寫《Tecmo Super Bowl》的程式碼，1996年主導《生死格鬥》，用乳搖物理和華麗連招打破SEGA壟斷，系列賣破千萬。

2001年，他組建Team Ninja（前身Creative #3），2004年重啟《忍者外傳》，黑之章DLC的斷肢血腥系統影響了《鬼泣》和《獵天使魔女》。

他身兼製作人和總監，操刀《生死格鬥Ultimate》和《忍者外傳2》，讓動作遊戲進入巔峰。🤩 他的哲學？「遊戲要極致，玩家要爽到死！」這不只作品，還是他的生活態度。

糾紛離巢與低谷重生的硬漢傳奇

2008年，板垣因獎金爭議怒辭Tecmo，帶一票心腹創Valhalla Game Studios，2015年推《惡魔三人組》到Wii U和PC。可惜市場反應慘淡，評價兩極，他後來自嘲：「學到教訓了。」

2017年卸任顧問，沉寂四年，2021年1月在Facebook宣布立Itagaki Games，重返戰場，誓言專攻動作遊戲。誰知這次復出，卻成了永遠的未完關卡。😔

他的離開，正好撞上Team Ninja和PlatinumGames的《忍者外傳4》即將於10月21日上市，感覺像命運的惡搞。

業界哀悼浪潮與永恆遺產

消息一出，全球震動！鐵拳之父原田勝弘在X上po：「Yes, everyone dies...」配上哀傷圖，Team Ninja官方發文：「哀悼板垣さん，他的創意意志將永存，我們會繼續為玩家帶來作品。」

BitSummit共同創辦人James Mielke第一時間悼念：「安息吧，前輩，你永遠是一名忍者。」

粉絲論壇熱議：「他的遊戲教會我堅持，現在他走了，但《忍者外傳》會永遠戰鬥。」板垣的遺產不只遊戲，還啟發了無數開發者，他的硬派風格，像極了遊戲裡的不死忍者。

Japhub小編有話說

哇，板垣伴信的離去，像遊戲裡的壞結局，讓人措手不及。但他的遺言和作品，提醒我們：戰鬥到最後，才是真英雄。下次玩《忍者外傳》，記得多斬幾個敵人，為他致敬吧～