板橋府中商圈便利 開業會計師入手小坪數

▲府中商圈屬板橋的商業中心，發展較早，各項生活機能十分成熟。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 板橋府中商圈各項生活機能便利，不僅有「含金量最高的捷運」板南線行經，也與三鐵共構的板橋站僅一站之隔；而根據今年第一季房價統計，板橋區7個捷運站點，府中站周邊大樓價格相對最親民，因此，信義房屋在地房仲專家就觀察到，除了因預算考量買進此區的自住客，近三個月內更有不少開業的會計師，鎖定府中站周邊小坪數產品，作為辦公室用途。

自央行七波選擇性信用管制、國內外經濟金融情勢影響，多少衝擊購屋族群信心面，房市呈「量縮價穩」。特別的是，在這樣的情況下，信義房屋板橋府中站經理王大功觀察到，府中站反而有一批特殊的客群，也就是自己開業的會計師，因仍有開業需求，較不受整體景氣影響，持續有看屋、成交，尤其近三個月的來客數與成交數相對過去成長。

事實上，根據板橋地政事務所公布今年第一季的「板橋、土城軌道房價地圖」，統計板橋區7個捷運站點，其車站周圍500公尺內大樓成交行情（排除特殊交易），以板橋站最高，均價84.6萬，江子翠、新埔站也站上8字頭；與板橋站一站之隔的府中站，均價則為63萬，是7站中房價相對最親民的站點。

王大功分析，正因府中站交通便利，生活機能極佳，且有價格優勢，這類型客戶來看屋，主要都是鎖定室內10坪左右、總價800到1000萬的物件，只要近捷運站，方便客戶來往拜訪，且可做營業登記，就頗受到歡迎，例如捷運站附近的「站前凱悅」，就有小坪數、可做辦公室用途的產品。

至於剛需自住族群，王大功表示，府中商圈多是屋齡20年左右大樓，或是屋齡30年左右華廈，近年雖有些預售案正在興建中，但整體而言屋齡10年內的社區比較少。不過，這反而造就此區房價親民的優勢，不少自住客都是看了板橋其他商圈的房子，在預算考量下買進府中商圈，主要鎖定總價1500至2000萬大樓2房，若屋齡稍低，總價會落在2000至2500萬，3房產品則都在3000萬左右。

