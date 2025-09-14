林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍

【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！

人紅是非多，林作日前在社交網出Po，稱連日收到「最少半打」網民用真實帳號投訴，斥「熱氣球阿姐」：「雖然在氣球節事件裏面是苦主，但在現實卻是令其他人成為苦主！」林作公開多張截圖，申訴人指熱氣球阿姐欠下周身街數，曾經開過兩間Playgroup，疫情期間收家長幾個月學費，但無預警下執笠，找她亦沒有安排退款。而熱氣球阿姐還創立一個基金會，收取會員費，內部運作被質疑欠缺透明度。

林作要求熱氣球阿姐自行回應這班「苦主」，其後對方留言說：「林先生，本人多年來並未更改電話號碼，亦有私人社交網Account，如果這些所謂苦主有任何需求，可以親自向本人查詢！當時Playgroup本人只是其中一名股東，財務並不是本人負責，但和本人聯絡過並提交紀錄的家長，本人亦已私人作出退款，本人可以提供轉帳記錄，如果有任何家長，任何人士有遺漏，歡迎隨時私訊本人提交記錄，查證屬實，本人願意私人作出退款。」

隔天，林作再公開跟熱氣球阿姐的對話內容，當中提及由她創立的基金會，她並非董事，不涉及任何金錢利益，沒有申請政府資助，一直用其個人財產去營運。她亦提及到曾因為口罩損失了800萬並就事件報警，更稱自己不是網紅、不是靠流量起家，透露兒子入讀國際學校，每月負擔很重。林作就質疑對方否認自己是網紅的說法是「自欺欺人」，更貼出對方應客戶之邀拍廣告，並說：「你四處接受訪問，你說自己不是自願？！出得嚟曝光就要食得鹹魚抵得渴，這就是出名的代價。有種你就delete你社交網？我100%肯定你唔會。」

翻查熱氣球阿姐成立的基金會，有列明是政府認可的慈善機構，而專頁今年只出了一則貼文，另一則貼文已經是2022年。另基金會多次分享跟一間Playgroup合作，該Playgroup正是由氣球姐所經營，當中留言區見到有大量要求退款的訊息。

