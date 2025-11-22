林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山

藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」

他透二人最初開始合作是裕美在日本尋批失散多年的爸爸之時，當時裕美更為五索促成了一個日本品牌的合作：「五索間美容公司一直都係五索百分之百擁有，美美從來冇股份，所以唔可以講係一齊做嘢，但五索公司所代理嘅絕大部分品牌，其實都係來自於美美介紹，呢啲品牌客人係搵美美，美美就介紹畀五索，但之後代理所產生嘅銷售利潤，美美係冇任何分成，甚至喺啱啱剛開始時，其實美美係免費、義務幫五索拍宣傳片，我重申，美美開頭係冇收宣傳費，撮合品牌亦冇收介紹費，銷售業績亦冇任何分成。」

廣告 廣告

林作更透露五索公司在初成立時因資金不足，曾向裕美借款，裕美亦有出手相，而該筆借款五索亦早已全數歸還，他説：「就呢一點，假設當初美美一心想另起爐灶嘅話，當初就根本唔會借呢啲錢，甚至乎如果美美好似啲評論咁講，話貪圖五索咁有錢嘅話，應該不會借出呢筆錢。」他指大家應能藉此判斷，裕美並沒有視對方為「金山」，而更似是想幫助朋友，又透露裕美當時借給對方約十數萬。

林作強調裕美並未有因五索而變得有錢，裕美是純粹出自人情幫助對方建立生意，現時見五索生意已上了軌道也很高興，因此他跟裕美跟是時候「功成身退」從回自己的業務，而並非如外界所講的「另起爐灶」。另談到他涉及的JPEX案官司，他表示因已進入法律程序故不便多談，又指2年前的記者會已講了自己想講的事情，沒有甚麼補充，認為逆境是我們成長和向前走的重要一個源頭，會積極面對。

另談到女友早前現身法院時被傳媒拍下醜照並刊登，她事後於社交網拍片表示不滿，林作笑謂：「但我可以話畀大家知，嚟緊因為喺法院門口呢張相，美美多咗至少一個廣告工作，我相信喺近期會推出，個廣告商對呢這張相非常感到印象深刻，開宗明義話要有呢個畫面出現，不過我唔劇透得，我驚畀佢鬧！」問到女友被刊登醜照是否很嬲？他説：「嬲！平時我影佢冇咁靚嘅相，我只係放喺我手機佢都已經嬲到爆，你可想而知，鋪天蓋地咁佢個反應有幾大？」

林作與律師齊齊現身。

林作爆姊妹反目內情。

林作指裕美借過錢畀五索創業。

並指裕美冇黐五索金山。

五索一於話之你，五索先在社交網公開一組靚相，見她穿上白色小背心，展露纖腰，並寫：「女人最有魅力嘅地方就係自信，相信自己。」其後在下午，五索再於另一帳戶出Po，當中包含她與馬清鏗的合照及撐枱腳影片。

五索寫道：「10周年快樂。一直都好感恩你好錫我，就係因為你咁錫我，所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣。你嘅口頭禪係：可唔可以唔好成日咁惡？呢10年過得好唔容易，特別係呢一年～老土啲講句，多謝你一直以來包容我嘅任性，我以後會嘗試對你溫柔少少。」

五索透露原本已plan好旅程，但自己受到負面新聞影響入了醫院，她又大讚馬清鏗是好父親：「你係100分嘅爸爸，亦都係我100分嘅soulmate。淨係10周年先會講呢啲嘢。依家唔講，怕之後後悔無講過。」五索上載影片亦拍下二人對話，馬清鏗在蠟燭前問：「十幾年呀」，五索聽罷不滿地回答：「十年呀！幫你生咗咁多個。」

五索先Po小背心相。

再Po慶祝十周年相。

擺明晒命。