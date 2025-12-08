PHOTO-2025-11-22-13-02-49.jpg

早前因JPEX案遭起訴的林作，上周五(5日)入稟區域法院，指控金融科技公司Airwallex不當地凍結其帳戶，令他無法提取逾 130萬元，要求取回款項及利息。

原告林作，被告為 Airwallex（Hong Kong）Limited。入稟狀指，林於Airwallex持有帳戶，Airwallex則代表林接收多筆款項，林有權指示提取款項。Airwallex錯誤地凍結林的帳户，又拒絕按其指示交收款項。及至上月26日，帳户共有 1,306,462.59 元，林入稟要求Airwallex向其支付上述款項連利息。

據Airwallex網站資料，該公司提供跨境匯款、收款等服務。總部設於新加坡，在香港等全球多個國家或地區運作。

案件編號：DCCJ6635/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/林作稱金融科技公司airwallex不當凍結帳戶-入稟要求取回逾130萬元/625870?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral