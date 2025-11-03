林依晨慶43歲生日！罕曝「超萌童年照」每張都滿滿明星感 網驚呼：好像袁湘琴

林依晨29日迎來43歲生日，近來她一邊為電影宣傳、一邊照顧剛出生的寶寶，行程滿檔而無法特地拍慶生照，便在社群平台貼出5張童年照片代替，幽默表示：「今年生日太忙太忙了，現在才忙告一段落，恍惚之間看了一下時間，生日已經過去了，收到很多溫暖的祝福，很難一一謝過，但真的謝謝大家，也感謝讓我降生在世界上的父母親、感謝上天讓我有機會在這繽紛奇妙的世界體驗一回生命的可貴。」

（圖片來源：林依晨IG linyichen.ariellin）

（圖片來源：林依晨IG linyichen.ariellin）

相片中，小時候的林依晨或穿芭蕾舞裙、或穿花紋洋裝、也有居家服造型，雖然造型各不相同，但幾乎每張都擺著如明星走秀般的姿勢，眼神自信、笑容甜美，神韻和現在幾乎一模一樣。粉絲看了驚呼「從小美到大」、「小時候就有明星感」、「好可愛好袁湘琴哦」，還有人笑說「果然是時髦精從小練起」。

廣告 廣告

（圖片來源：林依晨IG linyichen.ariellin）

（圖片來源：林依晨IG linyichen.ariellin）

事實上，林依晨今年事業再創高峰，不僅以《深度安靜》再度問鼎金馬影后，另一部新片《失明》也剛上映。忙碌的宣傳行程讓她連慶生都得「翻舊照代打」，但她仍不忘向一路支持她的粉絲、朋友和家人表達感謝。包括楊謹華、徐佳瑩、楊千霈等圈中好友都紛紛留言獻上祝福，徐若瑄更暖心留言：「影后小美女生日快樂，願你平安健康快樂，許的願望都實現喔。」

延伸閱讀

恭喜！42歲林依晨生下二寶 經紀人認證「兒子像爸爸俊俏」

日本超萌「炸毛寶寶」6歲了！招牌爆炸頭消失，變身長髮小淑女